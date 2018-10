Revilla dice que a Cantabria "le viene bien" abordar la financiación autonómica "sin prisa"

El presidente regional, Miguel Angel Revilla, ha afirmado este lunes en el Pleno del Parlamento que se "alegra" de que la reforma del sistema de financiación autonómica "no se aborde con precipitación", porque se ha mostrado convencido de que "el tiempo nos dará razones de lucha".

"De momento nos viene bien que no se haga deprisa y corriendo, que se estudie, y se analice con detenimiento", ha dicho Revilla, quien considera que si se hubiera hecho en esta legislatura "deprisa y corriendo", posiblemente se hubiera impuesto como criterio de reparto el de la población, frente a factores como el coste de los servicios, la dispersión, el envejecimiento y los mecanismos de solidaridad entre regiones que reclama Cantabria.

En respuesta a una pregunta de la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, Revilla ha reiterado que "Cantabria defiende lo que es de justicia" y que el Gobierno regional está "haciendo todo lo posible en todos los foros" para que prevalezcan estos criterios.

Ha añadido que el presidente, Pedro Sánchez, "conoce" la postura de Cantabria porque en su reciente reunión hablaron "largo y tendido" de este tema. "Entiende los razonamientos de Cantabria porque son lógicos; el coste de los servicios en Cantabria es infinitamente mayor" que en las comunidades autónomas donde prevalecen las grandes concentraciones de población, ha explicado.

A la vez, ha apoyado la decisión de Pedro Sánchez de no abordar el cambio de modelo de financiación autonómica en esta legislatura, y ha recordado que el PP fue "incapaz" de ponerlo en marcha en cuatro años con mayoría absoluta. "No hizo nada, y ahí ha dejado el pastel", ha apostillado.

Por su parte, la presidenta del PP ha advertido a Revilla que tenga cuidado con Sánchez porque "cada día cede a una nueva presión y donde hoy dice no mañana puede decir sí". "Nadie sabe lo que va a hacer el presidente de los bandazos y de la rectificación", ha dicho Saénz de Buruaga, tras precisar que la ministra de Hacienda es "una defensora a ultranza" del criterio de población, lo que supone, ha advertido, "una amenaza de primer orden para Cantabria".

La líder del PP cántabro ha comenzado su intervención afirmando que, "como tantas otras cosas, la financiación autonómica también está fuera de la agenda del presidente". Saénz de Buruaga ha reprochado al Gobierno que "no haya movido un dedo" para promover un frente común dentro de la propia comunidad ni para tejer alianzas externas, y ha criticado que Revilla no participara en la cumbre de León ni en la de Zaragoza, a la que no le invitaron.

Ha reiterado que "una mala negociación puede ser la puntilla" para una comunidad autónoma que "ya tiene serios problemas para financiarse", y ha destacado que "si queremos garantizar la cantidad y calidad de los servicios públicos esenciales", hay que echar el resto y centrar la batalla "en la financiación, no en la flexibilización de la senda de déficit" que en su opinión, es "un engaño".

COMISIONES EN LAS ENTRADAS DEL PALACIO

En el mismo pleno, el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio ha pedido explicaciones al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, sobre las comisiones por la compra online de las entradas para el Palacio de Festivales.

Fernández Mañanes ha indicado que las comisiones "se han pagado siempre", pero hasta ahora las asumía la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) y el montante ascendía a 60.000 euros anuales.

"Las comisiones las pagábamos todos los cántabros fuésemos o no al Palacio de Festivales", ha apuntado el consejero, que ha señalado que al cambiar la empresa que gestiona el servicio se estableció que la comisión la pagase el consumidor. El titular de Cultura ha considerado que es "lo razonable" y, además, ha indicado que ha supuesto "un alivio" para las cuentas de la SRECD.