Revilla ve a Iceta una "persona válida" que "apuesta por la catalanidad" pero también por la "pertenencia a España"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ve al líder del PSOE, Miquel Iceta, que será el nuevo presidente del Senado, como un "buen tipo", una "persona válida", que "apuesta por la catalanidad pero también por la pertenencia a España".

Así se ha pronunciado este jueves Revilla al ser cuestionado por la elección hecha por Pedro Sánchez de que sea Iceta el que presida el Senado. "No sé, es una decisión política del presidente del Gobierno, tiene mayoría absoluta para hacerlo y no tengo más valoración que hacer que la personal, en torno a que me parece una buena gente".

Revilla, que ha afirmado que "conoce mucho a Iceta", considera a Iceta un "buen tipo" que, a su juicio, está manteniendo en Cataluña "una posición complicada" a favor de mantener "el diálogo" y "al mismo tiempo, la firmeza al respeto de la Constitución".

"Hay que ponerse en la situación de Cataluña. No es lo mismo estar en Cataluña, que estar en Cantabria o que estar en Madrid. Allí (en Cantaluña), llevar a cabo una labor como la que él lleva es "muy complicado. A veces no se entiende por el resto de partidos de ámbito estatal", ha dicho Revilla.

El presidente cántabro y líder del PRC ha recordado que él apoyó en un mitin de la última campaña electoral en Cataluña a Iceta. "Me lo pidió y como no teníamos allí ningún compromiso con nadie, entendí que es una persona honrada y luchadora por una ideas, que mantiene su apuesta con la catalanidad pero también por la pertenencia a España, que es lo que hacen en Cantabria los regionalistas: defender a Cantabria y a España".