Revilla reprocha al PP que no haga autocrítica tras perder el Gobierno y ve "truncada" la "hoja de ruta" de Cs

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, ha afirmado que en el PP son "especialistas en no hacer amigos" y han conseguido ponerse en contra a todos los partidos, hasta al socio coyuntural, ha dicho en referencia a Ciudadanos, que "les protegía un poco a ver si se iban quemando en su propia hoguera". Sin embargo, ha criticado que tras la moción de censura que ha hecho presidente al socialista Pedro Sánchez, no hagan un "análisis en profundidad de lo que les ocurre" y "no reconozcan nada".