Revilla augura que el PRC se acercará a la mayoría absoluta el 26M si saca al menos dos diputados el 28A

El secretario general del PRC y candidato a la reelección como presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha augurado hoy que los regionalistas sacarán al menos dos diputados en las elecciones generales del próximo 28 de abril, lo que tendrá una "repercusión terrible" y "nos acercará a la mayoría absoluta" en las autonómicas y del 26 de mayo. Sobre las municipales, se ha mostrado convencido de que esta vez el PRC conseguirá 50 alcaldías.

Así lo ha señalado en la jornada de trabajo con candidatos municipales que el PRC ha celebrado este sábado en Santander, y que ha abierto el cabeza de lista del PRC al Congreso, José María Mazón, al que Revilla ha calificado como "un lujazo" de candidato y "el único que no va a obedecer ninguna consigna".

Revilla ha señalado que en las generales es normal sacar menos votos que en las regionales y autonómicas, en las que estima que el PRC "no puede bajar del 30%". De hecho, ha augurado que el PRC va a ganar las regionales "como mínimo con 10 puntos" de ventaja sobre el segundo, porque "la gente ha captado la desunión que hay" en el resto de los partidos.

Ha añadido que si el PRC no consigue la mayoría absoluta, el resultado al menos le permitirá formar gobierno con un único partido.Sobre las generales, ha explicado que "con un 13% de votos se saca un escaño", con el 23,5% se sacan dos y con más del 30% tres, por lo que ha considerado que Mazón será diputado del PRC en el Congreso "seguro", lo que "ya cambia las cosas completamente",

Ha añadido que si el PRC fuera la primera fuerza sacaría tres de los cuatro senadores en liza. "No puedo evitar soñar, y si eso ocurre y esos dos o tres diputados hacen falta para hacer gobierno, se monta gorda", ha exclamado Revilla, quien ha añadido que entonces, "ese que ahora viene y no llama, empezaría a llamar" -en alusión al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

"LA VACA POR LO QUE VALE"

El líder del PRC ha reiterado que los regionalistas van al Congreso a pedir que Cantabria "tenga lo que tienen todas" las comunidades autónomas. "La vaca por lo que vale, pero que no se interprete mal, no se trata de pasar la gorra, no es un mercado persa", ha matizado.

Revilla ha dicho que el PRC es un partido "sensato" que va a poner "cordura" en ese "gallinero" en que se ha convertido a su juicio el Congreso, y "va a defender a Cantabria y a España", como ha hecho siempre, porque el PRC "no ha cambiado nada". "Por eso hemos llegado donde hemos llegado, porque somos previsibles", ha apostillado.

El candidato a la reelección como presidente autonómico ha opinado que los diputados y senadores por Cantabria de los partidos de ámbito nacional "están cuatro años sin decir la palabra Cantabria y votan lo que les digan que tienen que votar", como ocurrió con la prohibición del fracking.

Revilla ha vuelto a instar a los regionalistas a explicar esto en una labor de "casa a casa, puerta a puerta", y ha ensalzado las cualidades de Mazón, un hombre "trabajador, capaz y honrado" al que ha agradecido que haya "aceptado este reto".

Por su parte, Mazón se ha mostrado eufórico y ha opinado que van a "superar con mucho el 30%" de votos. "No vamos a ganar, vamos a arrasar", ha exclamado el candidato regionalista, quien considera que en Santander van a dar "el pelotazo". "Lo noto por la calle", ha apostillado.

"LOS ÚNICOS QUE ESTAMOS ENTEROS"

El todavía consejero de Obras Públicas ha arremetido contra todos los partidos, empezando por el PSOE, socio del PRC en el Gobierno de Cantabria y en muchos ayuntamientos, al que ha replicado que los regionalistas "apostamos por la gente". "Y yo me pregunto, para quién son las obras, para los marcianos", ha señalado Mazón en respuesta al argumento del PSOE de que ellos apuestan por las personas y el PRC por las obras.

Ha añadido que a diferencia del PP, cuyo cabeza de lista al Congreso, Diego Movellán, ya ha sido diputado nacional esta legislatura, el PRC va al Congreso "a defender a Cantabria de verdad". "Ellos ya hemos comprobado lo que han hecho, votar en contra", ha apostillado.

"Necesitamos una voz en Madrid. No VOX. Vamos a dejarles que se peleen con el PP a ver quién suelta una burrada mayor", ha continuado el regionalista. Sobre Ciudadanos, ha dicho que están "muy entretenidos recontando votos" -de las primarias- y de Podemos que "están ocupados en hacer asambleas, pero de los problemas de verdad, nada de nada porque no saben gobernar".

"Defendemos España y Cantabria, tenemos agenda social y somos los únicos que estamos enteros", ha resumido.