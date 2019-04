Revilla cree que el PRC es el "gran favorito" y ganará por primera vez y "holgadamente"

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la Presidencia de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, afronta la "segunda batalla electoral" del 26 de mayo con "mucho optimismo" ya que cree que su partido es el "gran favorito" y va a "ganar holgadamente" las autonómicas por primera vez en su historia. Además, considera que los regionalistas van a "reforzar" la "supremacía" en los municipios.

Así lo ha dicho en su intervención durante el acto que el PRC ha celebrado este martes en la terraza del Museo Marítimo para presentar oficialmente a los integrantes de su candidatura autonómica, que, según ha dicho, están "motivadísimos" y "como motos" de cara a esta cita.

Para Revilla, ganar por primera vez las elecciones de Cantabria serviría para "poner el ramo" y el "colofón" al logro ya conseguido por el PRC en las elecciones generales del pasado domingo 28 de abril al conseguir por primera vez en la historia del PRC entrar en el Congreso de los Diputados, donde ha logrado un escaño, el que ocupará José María Mazón.

El líder de los regionalistas ha reconocido que, para él, su "sueño" y "obsesión" era "colocar a alguien" del PRC en el Parlamento español, que es "donde se reparten los recursos" y donde son los partidos "decisivos" en los votos los que traen inversiones y fondos para la comunidad.

Por ello, ha insistido en que lograr entrar que el PRC entre en el Congreso es "una cosa heroica" y el "mayor logro" del partido en su historia y de lo que "más orgulloso" se siente de toda su trayectoria política.

Tras lograrlo, cree que ahora vencer en las autonómicas el 26 de mayo --las últimas en las que, según insiste será candidato del PRC-- sería el "complemento" al mismo.

Además, considera que "se merece" ganar las autonómicas tras 40 años en la política, en los que, aunque ha gobernado (12 años), el PRC no ha logrado ser el partido más votado, algo que --dice-- "le repiten muy frecuentemente" desde otras formaciones que sí lo han conseguido.

"Es verdad, pero la ley electoral permite hacer combinaciones que ellos generalmente no consiguen hacer. El PRC siempre ha tenido cintura para hacer", ha apostillado el regionalista, que ha reconocido que, sin embargo, tiene "ilusión personal" en lograr la victoria en esta ocasión.

UN GOBIERNO "ESTABLE" PARA "CULMINAR" PROYECTOS "FUNDAMENTALES"

Además, Revilla ha señalado que una victoria el 26 de mayo permitiría a Cantabria tener un Gobierno "estable" y "previsible" de la mano del PRC.

A juicio del presidente regional, Cantabria va ya "relativamente bien" como, según ha dicho, demuestran datos como el conocido recientemente que señalan que la comunidad fue la segunda que más creció en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística.

Pese a ello, Revilla cree que Cantabria "va a ir mejor" y quiere "culminar" en los próximos cuatro años una serie de proyectos para la comunidad que ve "fundamentales", como la conexión ferroviaria con Madrid o contar con un estudio informativo que permita al final de legislatura comenzar las obras para poder contar con un tren a Bilbao.

También aspira a que el Gobierno de España pague a la comunidad "lo que debe" y que se vean materializados proyectos industriales como el polígono de La Pasiega, en Piélagos, o que "eclosione" el año que viene el proyecto de la mina de zinc del Besaya.

Para Revilla, todos esos proyectos, si se consiguen, pondrán en una "situación extraordinaria" a Cantabria.

Esos proyectos es en lo que, según ha dicho, va a 'vender' el PRC en campaña electoral de cara al 26M, en la que --ha garantizado-- él "no se va a meter con nadie".

Pese a que él dice que no lo va a hacer, ve "normal" que el PRC reciba "leña" de otros partidos, como el PP, el PSOE, Cs o VOX porque --ha afirmado-- "todo el mundo sabe que el gran favorito" de cara a las autonómicas es el suyo.

Aunque Revilla cree que va a recibir críticas y ataques de otro partido, ha advertido al resto de formaciones que "cuidado con dar leña" y ser "agresivos". "Porque mas leña que le han dado a Pedro Sánchez yo no la he visto nunca en una campaña electoral por parte de todos y ahí está", ha aseverado.

En su opinión, "dar leña sin fundamento", como, a su juicio, se suele hacer en campaña, "no es bueno". Además, señala que, al ser Cantabria, una comunidad pequeña, llevar a cabo este tipo de actuaciones "es más difícil" porque "la gente sabe quien es perfectamente cada uno".

UNA PRESENTACIÓN CON ANÉCDOTAS

Respecto a la candidatura del PRC para las elecciones autonómicas, Revilla ha explicado que "representa un poco" lo que es el partido en todos los aspectos.

Así, ha subrayado que en la lista hay una "mezcla de jóvenes" y personas mayores. "El más mayor soy yo, como siempre", ha bromeado el regionalista.

La presentación oficial de la candidatura regionalista ha tenido varias anécdotas, como la 'reprimenda' de Revilla a aquellos integrantes que han llegado con retraso o que no encontraban la terraza del edificio donde se ha celebrado el acto. "Ahora entendéis por qué no te he mandado a Madrid", ha bromeado el líder del PRC con Julián Fuentecilla, alcalde de Soba e integrante de la lista regionalista después de que éste fuera uno de los que ha llegado con retraso.

También Revilla ha metido prisa en el momento de la foto 'de familia' de la candidatura del PRC. "Venga, que estoy de puntillas y me canso", ha dicho el líder y candidato regionalista, que tras quedar inmortalizada la instantánea ha 'ordenado' a los suyos que "rompan filas".

En el acto, ha habido algunas ausencias entre los candidatos, como la del número 3, el exconsejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, con problemas de salud.

Quien sí ha estado es la número 2, Paula Fernández, que ha sustituido a De la Sierra al frente de dicha Consejería y que es secretaria de Organización del partido.

El cuarto y quinto puesto son, respectivamente, para la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, y el primer teniente de alcalde y concejal de Torrelavega, Javier López Estrada. En el sexto, figura la concejala de Castro Urdiales Emilia Aguirre y en el séptimo Guillermo Blanco, jede de gabinete de Revilla.

A continuación se sitúan el diputado Pedro Hernando, la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda; el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, que ocupan, por este orden, el 8, 9 y 10. Los siguientes en la lista son la ingeniera química Ana Obregón, el profesor José Miguel Fernández y el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio.

Les siguen la profesora María de los Ángeles Matanzas; el alcalde de Reocín y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo Diestro; el alcalde de Ribamontan al Monte, Joaquín Arco; y la alcaldesa de Corvera de Toranzo, Mónica Quevedo.

La lista continúa con Javier Conde, responsable técnico de Ingeniería de Producción de Nissan Cantabria; la diputada Matilde Ruiz; el alcalde de Villacarriedo, Ángel Sáinz; el primer teniente de alcalde y candidato de Camargo, Héctor Lavín; la alcaldesa de Solórzano, Gema Perojo; y el alcalde de Ruente, Jaime Díaz Villegas.

A continuación se sitúan, Francisco Sánchez Miragaya, Sara Fernández Portilla; el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas; la ganadera Verónica Mantecón; Leoncio Carrascal; Maria José Fuertes; Rosa Pérez, concejala en las Rozas de Valdearroyo; Santa López Sánchez, Alejandro Rivas; el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla; Carmen Elena Piñera; y cierra la lista el consejero de Medio Rural, Jesús Oria.