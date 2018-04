Revilla ve a Rivera de presidente y dice que Cifuentes tiene que dimitir

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha afirmado que ve al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con "muchas posibilidades" de llegar a presidente de España, y ha opinado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene que dimitir por el escándalo del master, que a su entender, va a suponer "el final de su carrera política".

Asimismo, ha considerado que el conflicto catalán es "el mayor problema" de España y que la Generalitat necesita un presidente libre de imputaciones para recuperar una "cierta normalidad" e iniciar una etapa de diálogo con el Gobierno de España.

Así lo ha señalado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que Revilla ha dicho que "no tiene pensado" presentarse, "de momento", a la reelección como presidente de Cantabria, porque a sus 75 años, "me he ganado el poder disfrutar un poco de mi tiempo libre".

Revilla ha afirmado que Ciudadanos está "en un auge imparable" que a su entender, ya no obedece a situaciones coyunturales como pudo ser el "despegue" de Podemos en su momento, sino que "apunta a un cambio de ciclo". Ha añadido que Cs "se está consolidando con una alternativa, ya bastante sólida", dentro del centro derecha, a un PP "manchado por muchos casos de corrupción", y desgastado por el poder, y además Rivera "da una imagen de más modernidad".

El secretario general del PRC ha reconocido que ve a Rivera de presidente. "Tiene muchas posibilidades, sobre todo tiene juventud, discurso político, tiene una cosa importante que es catalán español, eso puntúa bastante en este momento. Es un hombre muy tenaz, vocacionalmente político, tiene condiciones", ha aseverado.

CIFUENTES

Sobre Cristina Cifuentes, Revilla ha opinado que tenía que haber dimitido ya" porque "la han cazado" y ha opinado que ha sido un "error tremendo" no reconocer la verdad "desde el primer momento" y optar por una "huida hacia adelante".

"El hecho es que no fue a clase, no se examinó, no hay trabajo, blanco y en botella", ha afirmado el presidente de Cantabria, quien ha añadido que es "una pena" porque Cifuentes le parecía "un valor en alza en el PP, de otro estilo". "Ha mentido y eso es grave, pero lo más grave de todo es el gran daño que se ha hecho a la Universidad Rey Juan Carlos", ha apostillado.

Revilla ha contado que además de licenciado, es diplomado en Banca y Bolsa y en Marketing y Publicidad, que estuvo "cinco años haciendo la carrera y otros dos más estas diplomaturas", y que tiene aprobados los cursos de doctorado pero "no he tenido tiempo de presentar la tesis, por lo tanto no soy doctorado", ha dicho.

CONFLICTO CATALÁN

En relación al conflicto catalán, se ha mostrado preocupado porque "no ve un atisbo político de intentar arreglar esto más allá de la vía judicial". "No veo puentes, lazos, no veo ni allá ni acá, ni en Cataluña ni en España, alguien con altura de miras que esté buscando una solución", y ha advertido que "por la vía exclusivamente judicial esto no va a tener arreglo".

Revilla no cree que Jordi Sánchez sea elegido presidente de la Generalitat este viernes, pero "de cualquier manera", ha recalcado que sería un presidente "coyuntural". En su opinión, "la solución a corto plazo para eliminar el 155 y buscar una cierta normalidad para luego empezar una etapa de diálogo, sería encontrar a una persona que no esté en este momento ni fugada, ni en la cárcel ni con atisbos de ser imputada".

"Ese tiene que ser el camino, espero que eso se pueda producir antes de que tengamos unas nuevas elecciones, porque si las hay vamos a ver más de lo mismo y estaremos en el mismo problema", ha señalado.