Revilla, sobre el SCS : "No me llevo a la gente por delante porque haya un clamor en la oposición para que dimita"

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel ángel Revilla, ha asegurado que "nadie" le gana en la lucha contra la corrupción, pero ha precisado al respecto que tampoco es "injusto" y, por tanto, no se lleva "por delante" a nadie porque haya "un clamor" en la oposición para que dimita.

El regionalista ha respondido con estas palabras a preguntas de los periodistas sobre la última dimisión en el Servicio Cántabro de Salud, del gerente de Atención Primaria, Alejando Rojo, al ser uno de los señalados en la investigación que la Fiscalía ha remitido al juez por las irregularidades contractuales en el SCS.

Su marcha se suma a la del exgerente del servicio, Julián Pérez Gil, y exdirector de Gestión Económica, Javier Gónzález, que abandonaron sus cargos en mayo, tras la denuncia de PP e IU, que llevaron el caso al fiscal y que han pedido desde entonces, al igual que el resto de partidos de la oposición, el cese de la consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real.

"En lucha contra la corrupción, a mí no me gana nadie, absolutamente nadie, porque he hecho testimonio personal en mi vida de ello", ha reivindicado Revilla, que tampoco se considera "injusto" ni -ha dicho- "me llevo por delante a la gente porque haya un clamor en la oposición para que dimita".

En este sentido, ha asegurado que "si hay razones, se dimite. Pero en este Gobierno (PRC-PSOE), que yo sepa, no roba nadie. Nadie se ha llevado un euro", ha zanjado. Ahora bien, el jefe del bipartito reconoce que se han podido cometer "errores, por supuesto".

Y en ese caso, "si hay que pagarlo dimitiendo", lo tendrán que decir los jueces y fiscales, "no la señora Buruaga", en referencia a la presidenta de los 'populares' y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga.

"En el momento que a mí, como presidente, me llegue una notificación de que hay alguien que es presuntamente responsable, se le cesa o cesan ellos", ha aseverado el regionalista, que respeta las leyes y es "justo", pero no "carroñero": "Nunca lo he sido".

Así, tras evidenciar que cuando la Fiscalía ha comunicado al juez que puede haber indicios de delito en las actuaciones de "determinadas personas" y que éstas ya han "dimitido", Revilla ha considerado que pedir la marcha de alguien que no tiene responsabilidad "es ser carroñero". "Pero como ahora todo vale...", ha reflexionado, en alusión a las peticiones de cese de Real.

El límite para dimitir o cesar

No obstante, el presidente tiene "muy claro" dónde está "el límite" para que una persona dimita, y no está -ha dicho- en que "llamen a declarar", porque "podemos ir cualquiera de los que estamos aquí mañana".

"Eso es estar imputado. Pero otra cosa es cuando ya un juez te llama a juicio oral o cuando hay un fiscal, como en este caso, que señala que hay tres personas que pueden haber cometido algún tipo de acto no lícito" y que han "dimitido", ha reiterado para finalizar.