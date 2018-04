Revilla no aprovecha la "visita de cortesía" de Sáenz de Santamaría a Cantabria para quejarse de los PGE

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), no tiene previsto aprovechar la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en Santander para trasmitirle sus quejas por lo "poco" que incluye el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para la comunidad al tratarse de una "visita de cortesía" y que es "para otra cosa".

Revilla va a coincidir este martes en dos actos con Sáenz de Santamaría, así como con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna: por un lado el acto de firma del otorgamiento de la concesión a Santander Coated Solutions de una parcela en el Puerto de Santander para construir la segunda fase, que ya se ha celebrado, y otro en la reunión de delegados y subdelegados del Gobierno en el Palacio de la Magdalena.

Aunque en el primer acto se ha visto a Revilla cruzando algunas palabras con Sáenz de Santamaría, posteriormente, a preguntas de los medios de comunicación, el presidente cántabro ha revelado que no le había trasmitido sus quejas por los PGE.

"Cuando se viene así en unna visita de un minuto yo creo que no es el lugar", ha afirmado Revilla, que ha señalado que Sáenz de Santamaría "sabe" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene "no una", sino "varias" cartas suyas, demandándole que cumpla los compromisos con Cantabria. "Yo tampoco soy una persona que venga aquí a asaltarla en un momento que viene a otra cosa. Ella ya sabe lo que tiene pendiente el Gobierno de España con Cantabri que no ha sido satisfecho en los Presupuestos", ha dicho Revilla.

En este sentido, Revilla espera que el Gobierno tenga "un rato" para atender esta reivindicación, aunque cree que con todos los "líos" que ahora tiene el Ejecutivo estará "un poco ocupado".

"Ahora con el tema de Cataluña, con el tema de los Presupuestos, con el tema de la señora Cifuentes ... supongo q estarán un poco opcupados", ha dicho Revilla.

En relación a los PGE, Revilla ha recordado que aún hay que esperar a ver si los Presupuestos se aprueba, "Si no se apsrueban no podemos hablar de nada. Hay poco, pero si no se aprueban, menos".