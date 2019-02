Revilla replica a Zuloaga que es Fomento, y no Gobierno regional, el que tiene que hacer conexiones con Madrid y Bilbao

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha replicado este martes al delegado del Gobierno y líder del PSOE, Pablo Zuloaga, que es el Ministerio de Fomento, y no el Ejecutivo autonómico, el que tiene la competencia "íntegra" de ejecutar las conexiones de Cantabria con Bilbao y la Meseta, un tren este último por el que "daría todo". "Yo mañana me hacen el AVE y dejo la política", ha aseverado.

Así ha respondido este martes Revilla al ser cuestionado, durante una visita a un colegio de Laredo, por las declaraciones relizadas ayer por Zuloaga en las éste aseguró no entender "la urgencia" de que se convocara la Mesa Ferroviaria para pedir al Gobierno de España la conexión a Bilbao cuando --dijo-- "en 4 años no se ha hecho nada".

"Si es que no lo tenemos que hacer. Es una competencia del Gobierno de España. Cómo se puede mentir de esa manera", ha respondido Revilla a esas palabras de Zuloaga.

Revilla ha criticado que ahora se culpe al Gobierno de Cantabria de no tener tren a Bilbao y ha señalado que es como si se acusa al Gobierno de Cantabria, o a él como presidente autonómico, de "no hacer el AVE" (tren de altas prestaciones) a Madrid. "Si yo no tengo competencias", ha insistido el jefe del Ejecutivo regional, líder del PRC y candidato a revalidar la Presidencia de la comunidad autónoma el 26 de mayo.

El presidente cántabro ha insistido en que al Gobierno de Cantabria tiene competencias en materia de carreteras autonómicas o, por ejemplo, sanidad, pero ha subrayado qeu "los AVEs los tiene que hacer el Gobierno de España, como los está haciendo en todos los sitios". "Pero cómo vamos (la comunidad) a hacer un AVE, si no tenemos recursos para ello. La competencia íntegra es del Ministerio de Fomento", ha añadido.

Ayer, Zuloaga anunció, tras reunirse con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Javier Izquierdo, la próxima licitación de la redacción de un estudio informativo de la conexión entre Santander y Bilbao, que permitiría la conexión de Cantabria con la 'Y' vasca y con el resto de la red de altas prestaciones, pero insistió en que se debía de realizar un "estudio serio" y de hacer un proyecto "viable y lógco, no de generar falsas expectativas".

Además, Zuloaga afirmó que el exministro José Blanco ya propuso a Cantabria esta conexión con Bilbao y "el Gobierno de Cantabria lo rechazó de plano, para priorizar la llegada por la Meseta", por lo que ahora no entiende la "urgencia" de esa conexión con la comunidad vecina.

Respecto a esas palabras, Revilla ha afirmando que él "lleva reivindicando" el tren con Bilbao desde que tiene "uso de razón" y ha criticado que ahora "una mentira repetida y repetida pueda llegar a creerse".

Sobre la conexión con la Meseta, ha asegurado que "daría todo" por tenerla. "Yo mañana, me hacen el AVE y dejo la política por si alguno me pone esa condición", ha dicho Revilla, que ha insistido en que lleva reclamándolo "toda la vida".

El presidente cántabro se ha quejado de que Cantabria también haya quedado "fuera" del Corredor Atlántico y ha explicado que es por razones como esa por las que el PRC ha decidido concurrir a las elecciones generales, para tener "uno o dos diputados" y decir que este tipo de consas son "intolerables".

Ha aclarado que no se trata de ir al Congreso "a pasar la gorra como van otros" sino a pedir que Cantabria, en materia ferroviaria, "tiene derecho" a lo mismo que tienen otras comunidades de la periferia: un tren en condiciones con Madrid y una conexión con Europa. "Y que yo sepa para llegar a Europa hay que llegar a Bilbao", ha añadido Revilla.