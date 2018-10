Revilla sigue apostando por la vía del "diálogo" de Sánchez en Cataluña pese a los sucesos del aniversario del 1O

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sigue apostando por la "vía del entendimiento y el diálogo" abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez como la "solución" al conflicto en Cataluña pese a los acontecimientos que han rodeado el aniversario del 1-O y ha opinado que volver a aplicar el artículo 155 llevaría "probablemente" a unas nuevas elecciones con más votos para los partidos independentistas.

"Si llega un momento en que la población ya no es 50-50 sino que es 80-20, pues habremos hecho una mala operación", ha opinado el jefe del Ejecutivo cántabro, que ha insistido en que, en Cataluña, "el problema no es Torra, ni Puigdemont ni Junqueras" sino el incremento que se viene produciendo hace unos años de aquellos que no se consideran parte de España.

Así ha respondido Revilla al ser cuestionado sobre los últimos acontecimientos en Cataluña, en el marco del aniversario del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 (1-O), con acontecimientos como el llamamiento del president de la Generalitat, Quim Torra, a los Comité de Defensa de la República (CDR) a "apretar", la exigencia de partidos como el PP de volver a aplicar el 155; los disturbios y el intento de asalto al Parlament de anoche y los abucheos y gritos de dimisión por parte de los propios independentistas a Torra.

CREE QUE A TORRE "LE HA SALIDO BASTANTE MAL" SU LLAMAMIENTO A LOS CDR

A la vista de lo sucedido, Revilla ha opinado que a Torra su llamamiento a los CDR a "apretar" para conseguir la independencia y hacer realidad la república catalana --algo que desde algunos sectores se ha interpretado como un llamamiento a la violencia-- "le ha salido bastante mal y le va a seguir saliendo mal" y se le puede volver "en contra".

"Un dirigente no puede alentar a la población para que se salte las leyes", ha dicho Revilla, que vuelto a criticar a Torra y ha afirmado que "es una de las personas que le parece menos idónea para reconducir una etapa de normalización" en Cataluña.

Revilla ha advertido que, pese a que algunas interpretaciones aseguran que Torra en su llamamiento a los CDR no hablaba de violencia, hay personas que "sin duda" seguirán palabras como las del president "al pie de la letra" y ha alertado de que, de esta manera, podría aparecer un tipo de "violencia civil", algo de lo cual se pudo ver en los disturbios de anoche.

El presidente de Cantabria ha censurado acciones como la agresión el pasado fin de semana de un independentista a un policía, al que le rompió la nariz, y se ha felicitado de la detención del presunto autor de este hecho, al que ha calificado como un "energúmeno".

En este sentido, el presidente de Cantabria ha opinado que la Generalitat ni Torra puede "apoyar" acciones ni otorgarle "ningún tipo de aplauso", sino más bien "lo contrario". "Tendrían que pedir a la Fiscalía y a los cuerpos de seguridad del Estado que los detenga y apliquen con el mayor rigor la Ley", ha dicho.

Revilla ha vuelto a aplaudir la disposición al diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció, a su juicio, "adecuadamente" a Torra para solucionar el problema en Cataluña y ha confiado en que éstos "sepan aprovecharla" porque "al margen de la Constitución no se puede hace nada".

Pese a apostar por el diálogo, el presidente de Cantabria ha señalado que si los independentistas caen "en vulneraciones de la Constitución" él será "el primero en denunciarlo". "Pero hasta ahora...", ha dicho el presidente de Cantabria, que se ha mostrado "seguro" de que, si incurren en este tipo de trasgresiones, se les va a "aplicar el reglamento sin ninguna duda".

Además, ha recordado a los independentistas que en España hay un "poder judicial autónomo" que "va a actuar" si se "sobrepasan en sus planteamientos".

Por ello, cree que está "en manos" de los independentistas el decidir "si quieren vulnerar la Ley, y probablemente ir a la cárcel, o entran por una senda de razonamiento que le ha ofrecido el Gobierno".

PIDE "NO ECHAR MÁS LEÑA AL FUEGO" Y ALERTA DEL RIESGO DE VOLVER AL 155

Frente a los llamamientos del PP y de su presidente, Pablo Casado, a volver al 155 en Cataluña, Revilla ha abogado por "no echar más leña al fuego" y ha opinado que volver a aplicar este artículo haría incrementar el apoyo ciudadano a la causa independentista.

Revilla ha abogado por "intentar explicar" y "hacer pedagogía" a los catalanes de que "no están en ningún sitio mejor que en Europa y en España", algo que "no es tema de un día", y ha insistido en su postura de que si se ha llegado a la actual situación en Cataluña es por haber tenido durante "muchísimos años" a un Gobierno del PP que no ha entablado "ningún tipo de diálogo" para intentar solucionar el conflicto.

En este sentido, Revilla ha recordado al PP que este tipo de políticas han tenido "malas consecuencias" para el propio partido.

El presidente de Cantabria ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras reunirse con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.