Revilla rechaza el "chantaje" de CCOO y garantiza partida en los PGC, pero no de 4 millones

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha rechazado "chantajes" como el que a su juicio ha realizado Comisiones Obreras al 'amenazar' con una huelga general en la administración si no se dotan económicamente las reivindicaciones del sindicato para los empleados públicos.

Ante esto, el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE ha asegurado que habrá partida en las cuentas de la Comunidad Autónoma para el próximo año, pero no de 4 millones de euros. "Nosotros vamos a llevar una partida en los presupuestos, pero no de ese tenor", ha manifestado.

Revilla ha respondido así a preguntas de los periodistas durante una visita al Padre Menni y tras la advertencia de huelga del sindicato, cuyos representantes no han cuantificado el montante de sus peticiones pero han desvelado en cambio que el presidente les aseguró -en una reunión el pasado viernes en la que también participó el vicepresidente y líder del PSOE, Pablo Zuloaga- que "Cantabria está en la ruina".

El secretario general del PRC ha apuntado por su parte que desde CCOO piden "4 millones" de euros. "Me gustaría que me dijeran de dónde lo quitamos", ha apostillado, antes de apuntar que "podemos quitarnos los sueldos. Yo me puedo quitar el sueldo, pero me parece que de ahí no llegarán", ha ironizado al respecto.

Tras reiterar que el suyo es un Gobierno "austero" que "no despilfarra", ha insistido en que "hay unas prioridades", de modo que si cada colectivo que reciben en la sede de Peña Herbosa para que les traslade sus peticiones "viene con esos chantajes" -ha dicho en alusión a la amenaza de huelga de CCOO- entonces regionalistas y socialistas tendrán que exponer a los ciudadanos cuáles son sus "prioridades".

"Aquí no podemos gobernar a gusto de todos", ha evidenciado el presidente de un Gobierno "progresista" que tiene "prioridades marcadas" y cantidades de gasto de las que no se puede "pasar", porque "estamos en Europa y estamos en España", ha recordado.

Y con el "hándicap", además, de que el Gobierno del país está en funciones y no se pueden "reivindicar cosas", porque "dicen que te las van a hacer" pero "no las pueden hacer" debido, entre otras cosas, a que no hay presupuestos generales del Estado.

Así, espera que en los próximos meses se forme Gobierno central "como sea", porque la situación actual es "un desastre" y choca con el contexto europeo, donde hay ejecutivos "estables en todos los sitios".

Además, cree que no se puede someter a los ciudadanos a "la tortura de unas elecciones cada dos meses". Con todo ello, Revilla ha llamado a la ciudadanía a participar en los comicios del próximo 10 de noviembre, porque "el estar cabreado y no votar no es la solución".

REIVINDICACIONES CONSERJES

En la misma línea se ha pronunciado al ser preguntado por las reivindicaciones salariales de los conserjes de los centros educativos y ha reiterado que el presupuesto del Ejecutivo "no es infinito" y la situación es "verdaderamente terrible economómicamente" por la ausencia de un Gobierno de España, por lo que primero hay que ocuparse de "las cosas imprescindibles" como la salud, educación, dependencia y atender a los que más lo necesitan y, "si hay recursos", "lo demás".

"Ahora llega un momento en el que todo el mundo pide, pide y pide", ha dicho el presidente en alusión a las demandas de los conserjes, un asunto en el que, según ha dicho, lo "primero" que hay que hacer es reunirse y hablar con la Consejería y "mirar el dinero que hay", al tiempo que ha reiterado que, con la actual situación económica, los recursos del Gobierno regional dan para "nóminas, gastos fijos y poco más porque no hay Gobierno en España".

Así, ha explicado que, en este escenario, "un Gobierno serio tiene que atender primero las cosas imprescincibles y luego, si hay recursos pues ir atendiendo lo demás". "Pero esto no es infinito. A mí me gustaría tener un presupuesto infinito, pero ahora va a venir una cascada, y más en época de elecciones, en el que todo el mundo va a venir, y ya sabemos lo que hay, y luego a la hora de repartirlo, tenemos unas prioridades", ha dicho.

Y ha insistido en que hay gente con discapacidad, gente que está en residencias a las que el Gobierno "no puede dejar tirada". "Eso es lo prioritario", ha añadido el presidente regional, que ha vuelto a criticar que, en materia de dependencia, el Ejecutivo central no ha cubierto ni el 13%, cuando se había comprometido a sufragar el 50%.

HUELGA TRANSPORTE DE VIAJEROS

Preguntado también por la huelga general de transporte de viajeros por carretera, convocada por UGT, CCOO y USO del 5 al 9 de noviembre, ha asegurado que su Gobierno no va a actuar "en ningún momento" en función de los votos, sino que va a hacer "lo que hay que hacer", que es "administrar unos recursos escasos de la mejor manera posible y atendiendo a los que más lo necesitan".

Revilla ha aludido al actual momento preelectoral y ha señalado que "el Gobierno, desde luego, no va a actuar en ningún momento en función de si nos votan o no nos votan". "A todos nos gustaría tener el doble de lo que tenemos, pero no es posible", ha recalcado, sino que "hay que ir poco a poco".

A su juicio, Cantabria "se ha adelantado en los últimos años muchísimo en todas las cosas y hay que ir en esa línea", pero ahora "hay una ralentización de la economía, a lo que se suma que no hay Gobierno de España y si eso no lo entienden los que reivindican, pues lo sentimos", ha apostillado.