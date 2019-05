Revilla confía en "completar el circuito" y conseguir "4 años grandiosos para Cantabria"

"Es importante que ahora saquemos un resultado extraordinario, para que no vuelvan a decirme que soy un presidente que nunca ha ganado las elecciones", ha manifestado este martes el líder del PRC durante su intervención en un acto público en San Vicente de la Barquera, donde han sido presentados los candidatos a las alcaldías de la comarca del Nansa.

Entre los candidatos figuran los alcaldes de Herrerías, Comillas, Polaciones, Rionansa y Tudanca, Francisco Linares, Teresa Noceda, Teodoro Ruiz, Pedro González y Manuel Grande, respectivamente, junto a José Emilio Serdio (Lamasón), Isabel Soberón (Peñarrubia), Sara Portilla (Ruiloba), José Luis Noriega (San Vicente), Miguel Ángel Álvarez (Valdáliga) y Marcos Castro (Val de San Vicente).

Revilla ha vuelto a poner en valor la "heroicidad" lograda por los regionalistas al obtener por primera vez en su historia un escaño en el Congreso de los Diputados y ha asegurado que, "salvo a algún desalmado al que molesta ver en el telediario el mapa de la región, que los hay", la mayoría de los cántabros "están contentos", incluso "los que no nos han votado, porque ahora saben que todos somos Mazón, que va a ser el único que va a hablar de Cantabria allí y no solo yo en El Hormiguero".

Además, ha confiado en "poner el ramo" a ese éxito con la victoria en las urnas el 26 de mayo para fortalecer "la marca Cantabria", tanto a nivel interno como en el panorama nacional, y ha apuntado que el PRC no sólo ganará los comicios a nivel autonómico, sino que también fortalecerá su posición como primera fuerza municipal y pasará de los 42 alcaldes actuales a al menos 50. "Entonces a ver quién para a este partiduco", ha enfatizado.

Por su parte, Mazón, que fue recibido con una gran ovación y pancartas de felicitación, llamó a los regionalistas a "no confiarse", porque "esto no está hecho, aunque se augura un buen resultado". "No nos olvidemos que un voto a veces significa un alcalde o un diputado, por lo que todos tenéis que seguir dando el do de pecho como en la última campaña", ha precisado.

El diputado nacional electo ha agradecido el apoyo de todo el partido y especialmente el de la comarca del Nansa, donde el PRC obtuvo el domingo un porcentaje de votos por encima de la media regional, y se ha comprometido a trabajar en la campaña de las autonómicas y municipales "como si fuera la propia" para corresponder a ese esfuerzo. "Os habéis portado como jabatos", ha concluido.