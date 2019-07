Revilla destaca que los "grandes sectores" económicos están ahora "en manos" del PRC

El secretario general del Partido Regionalista y presidente regional, Miguel Angel Revilla, ha destacado que el PRC ha "barrido" en las elecciones de mayo, se ha convertido en el "partido hegemónico", y "en este momento tiene las máximas responsabilidades de Cantabria". "Los grandes sectores" de la economía regional "están en manos de los regionalistas", ha dicho en alusión a las consejerías que gestionará el PRC -obras públicas, vivienda, educación, medio ambiente, industria, medio natural, ganadería y pesca-.

Revilla ha afirmado también que con el pacto con el PSOE, "hemos dado un ejemplo a España", ha deseado que haya "un buen entendimiento con el socio", y ha prometido "honradez, trabajo y poner a Cantabria cada día mejor". Entre los objetivos de la legislatura, ha destacado la idea de generar en Cantabria "una industria de la salud" que sea "vanguardia" en España.

Lo ha dicho este domingo durante su intervención en la 26 edición de la Fiesta Regionalista, que ha congregado a centenares de personas en Penagos, y en la que ha estado muy presente el recuerdo de Rafael de la Sierra, cofundador del partido fallecido recientemente, a quien Revilla ha dedicado la primera parte de su intervención, rodeado en el escenario por los cargos públicos y orgánicos del PRC, con el mensaje 'GRACIAS RAFA'.

Revilla ha repasado las cosas "malas y buenas" que han pasado en el último año, y ha empezado por la reciente pérdida de Rafael de la Sierra, su "compañero del alma durante 40 años", al que "echa mucho de menos" y del que ha destacado que no recuerda a "nadie que haya tenido el reconocimiento de toda Cantabria como el que ha tenido él".

El líder del PRC ha anunciado que propondrá al comité ejecutivo en la próxima reunión la creación de un premio que lleve el nombre de Rafael de la Sierra, para "reforzar los valores que practicó y perpetuar su memoria".

"Fue un hombre ejemplar, honrado, trabajador, discreto, de consensos, de diálogo, de eso que tanto hace falta en España y no se encuentra en ningún lado. Demócrata, de vocación, luchador por su tierra como nadie", ha señalado.

"HEMOS BARRIDO"

En cuanto a "lo bueno", ha señalado que el resultado de las elecciones de mayo -en las que el PRC fue por primera vez la fuerza más votada y subió de 12 a 14 diputados- "no ha sido ninguna sorpresa" sino que "se veía venir". "Hemos literalmente barrido", también en Santander (en la candidatura regional), donde "pensaban que el PRC no iba a ganar nunca", ha apostillado.

Ha señalado que ese resultado tuvo un preludio "arriesgado" con la decisión de concurrir a las elecciones generales de abril, una apuesta "muy difícil" que reportó al PRC su primer diputado nacional, José María Mazón, de quien Revilla ha dicho que está en el Congreso "dando nivel, seriedad y empaque".

También ha destacado que el PRC "ha sido el único partido que ha sacado una firma" al PSOE nacional, en alusión a los compromisos del AVE a Palencia, el polígono de la Pasiega, el estudio informativo del tren a Bilbao y el pago de la deuda de Valdecilla, entre otros, firmados por el ministro Ábalos en "el papeluco que Mazón ha traído de Madrid".

Ha añadido que "cumplido ese requisito y desbloqueado el acuerdo en Madrid, lo lógico era un pacto con quien gobierna en Madrid". "No voy a decir si ha sido muy ventajoso o no para el PRC, eso es lo de menos", ha dicho Revilla, quien ha insistido en que "somos un ejemplo en una España en la que cada uno va a lo suyo" y antepone el partidismo al interés general.

Así, ha defendido que frente al "galimatías" que existe en el resto del país, que "no hay quien lo entienda", en Cantabria "a las 48 horas se sabía" cuál iba a ser el gobierno. "Que vengan por aquí y aprendan", ha clamado Revilla, quien ha reiterado que no hay ninguna alternativa a Pedro Sánchez salvo convocar de nuevo elecciones, y ha reiterado que Cantabria dejará de ingresar este año 135 millones de euros por no tener presupuestos generales.

El líder regionalista considera que un "desastre" que haya nuevas elecciones, aunque cree que hay "un 60%" de posibilidades de que ocurra y está convencido de que si las hay, el PRC conseguiría un segundo diputado "seguro".

ESTRATEGIA PARA LA LEGISLATURA

En la última parte de su intervención, Revilla ha esbozado la estrategia del Gobierno para los próximos cuatro años. "La idea que tengo en la cabeza es generar en Cantabria una industria de la salud, ser un referente en el tratamiento de enfermedades a nivel nacional. Queremos que Cantabria sea vanguardia en salud", ha destacado.

También ha citado el proyecto del polígono de La Pasiega, la apuesta por el sector primario ligada a la potenciación del medio rural como "objetivo prioritario"; la potenciación de otros activos de Cantabria como el turismo, el aeropuerto y el puerto; aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio y la nueva Ley del Suelo; y el proyecto Comillas, una "asignatura pendiente" tras la "puñalada" del PP que renunció al proyecto de Colegios del Mundo, ha dicho.

"Solo deseo salud para los míos y que haya un buen entendimiento con el socio, que ya saben que no me ando con bromas", ha dicho Revilla, quien ha vuelto a incidir en la idea de que en el Gobierno "no hay dos partidos, hay uno que es Cantabria".

"Los partidos se dejan fuera del Consejo de Gobierno. Hay un programa que hemos suscrito los dos y que hay que cumplir, es lo que se espera de un gobierno serio, y sabeés que no me tiembla la mano cuando hay que tomar decisiones. Solo me guía un objetivo, lo mejor para Cantabria", ha concluido.