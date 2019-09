Revilla cree que "salvo milagro" habrá elecciones aunque Sánchez no le ha dicho que "se vea abocado" a ellas

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Revilla ha reiterado sus dudas sobre un pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos cuando la formación morada no aceptó el "ofrecimiento generoso" de una vicepresidencia y dos ministerios, que en su opinión "nunca volverá a plantearse". "Dudo mucho que si Podemos no aceptó aquello pueda aceptar ahora una pedrea de cargos intermedios que no llegan a ministerios", ha comentado.

La "impresión" de Revilla es que, "salvo que se produzca un milagro", que sería que Podemos acepte "algo de rango muy inferior" a la oferta anterior, habrá nuevas elecciones. También podrían evitarse por un "gesto de magnanimidad" del PP, pero "tampoco lo veo", ha reconocido.

En este sentido, para el presidente cántabro, todos los partidos serían responsables si se repiten las elecciones. En su opinión, si PSOE y Podemos pactaran, "al día siguiente estaría el PP entrando a saco", además de que existen "discrepancias muy importantes" en cuestiones de estado entre ambas formaciones de izquierdas y de que no se garantiza la mayoría. Además, Revilla entiende las "reticencias" del PSOE a pactar con Podemos, no solo de Sánchez sino de las bases del partido.

Sin embargo, no comprende tanto la postura de Ciudadanos, que quiere ser "la alternativa de la izquierda en la derecha", y ha censurado su "culpabilidad" en que no haya un pacto así como que haya "escurrido el bulto".

Este "momento tan complicado" requiere "altura de miras que no veo", ha dicho el presidente, que ha criticado el "cainismo" de los partidos políticos, "que antes eran rivales y ahora son enemigos".

Por otra parte, preguntado si ha conseguido de Sánchez un compromiso para aliviar la situación económica de Cantabria, Revilla ha enfatizado que él ha planteado al presidente la "necesidad imperiosa" de no "asfixiar" a las comunidades autónomas, a las que el Estado adeuda unos 7.000 millones de euros, de los que 135 corresponden a esta región, porque es "un desastre".

Según el cántabro, Sánchez se ha comprometido a "estudiar alguna fórmula que desbloquee esta situación".

"Pero yo no le he pedido que lo haga con Cantabria. Sería injusto que lo arreglara a una comunidad y no a las demás", ha subrayado Revilla, que ha insistido en que las autonomías necesitan ese dinero para "ayudar a la gente que más lo necesita". "Le he explicado para qué era ese dinero, lo ha entendido" y ha dicho que se compromete "a estudiar una fórmula, pero no me ha dicho qué fórmula ni si lo va a hacer seguro", ha precisado.