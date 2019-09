Revilla ve un "fracaso monumental" las elecciones y avisa: "Van a castigar a Cs"

"Con el tiempo que llevo en política y lo de ayer...", ha comentado el regionalista sobre la fallida propuesta de última hora del líder de Cs, Albert Rivera, a su homólogo del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Esa oferta "lejos de lavar la cara puso la cosa peor" a juicio de Revilla, que lleva alertando de la repetición de comicios desde que Cs dijo "no rotundamente" a pactar con el PSOE y porque la coalición con Unidas Podemos "no era viable" dadas las "divergencias" existentes en temas "fundamentales".

"Eso no lo veía el PSOE ni lo veía el presidente" pues, ha indicado Revilla, no iban a formar un Gobierno de "coherencia absoluta" en temas que lo precisan, toda vez que la coalición de izquierdas tiene "al menos cuatro portavoces" y que esa alianza no garantizaba tampoco la mayoría parlamentaria.

El secretario general del PRC ha reiterado que el pacto "lógico" hubiera sido del PSOE con Cs, porque se aseguraba un Ejecutivo estable para mantener posturas "firmes y unánimes" ante una coyuntura "nada fácil de desaceleración económica", el 'Brexit', las "convulsiones" del comercio mundial con la 'guerra' entre EEUU y China, la escalada del precio del petróleo que es "brutal" para España y, "sobremanera", por la sentencia del 'procés', que se prevé conocer este mes o el próximo.

Temas que en "van a obligar" a tomar medidas "a lo mejor duras" para mantener el respeto a las leyes, ha apuntado Revilla, que "siempre" tuvo "claro" que el pacto PSOE-Unidas Podemos "no se iba a hacer", al igual que ahora cree que los nuevos comicios van a "castigar" a Ciudadanos, más tras la "última jugada" de Rivera para "intentar lavar la cara" ante el proceso electoral.

En este sentido, cree que la formación naranja "tendrá que explicar muy claramente a los ciudadanos" por qué no se ha podido formar Gobierno con el partido ganador en las urnas en abril en base, incluso, a plantear al PSOE exigencias "parecidas" a las hechas ahora y "hasta mejor" e incluso "un poco más duras".

El líder del PRC, que el 28-A logró su primer diputado en el Congreso, ocupado por José María Mazón y único voto a favor de Sánchez al margen de los socialistas, se pone en la situación del presidente y entiende también que la investidura "no vale para nada si no hay una garantía de gobernabilidad".

"¿Para qué quiere ser alguien ser presidente si no hay presupuesto?", se ha preguntado el mandatario cántabro a la par que ha contestado que sin cuentas "no se puede gobernar". Por eso entiende que Sánchez no quiera dirigir el país "en cualquier situación".

LA ABSTENCIÓN, EL CABALLO DE BATALLA

De cara a la nueva cita con las urnas, el próximo 10 de noviembre, el presidente regional -que gobierna en coalición con el PSOE- ve una "incertidumbre grande" lo que pueda pasar con la abstención, y cree que ahí precisamente está "el caballo de batalla". Es decir, "hasta qué punto" los españoles consideren que "se les toma el pelo" y decidan no ir a las urnas.

"Yo animo a la gente a que vote" y "se olviden de lo malos que hemos sido", porque "hay que tener un Gobierno", ha alentado el cantabrista, antes de aludir de nuevo al "drama" que están viviendo las comunidades autónomas a las que el Estado no ha transferido los anticipos a cuenta. A Cantabria "nos deben 175 millones", ha dicho, que se destinan a la gente que "verdaderamente más lo necesita".

"Algo habrá que hacer, porque hasta febrero esto no aguanta", ha advertido haciendo referencia a que, en caso de que se forme Gobierno, hasta ese mes de 2020 no habrá "como pronto" presupuestos del Estado. Ante esto, ha sugerido la posibilidad de que se permita un 'crédito puente' para atender las necesidades "más perentorias" de los ciudadanos.

"Alguna fórmula hay que hacer. Lo que no se puede es no tener Gobierno. Eso es un desastre, un fracaso de la política y un drama para los ciudadanos, porque sin presupuesto no se puede hacer nada", ha manifestado el secretario general del PRC para aludir también a la posibilidad de arbitrar fórmulas ante la "atomización" de la política española.

Cree que una "buena medida" podría ser una segunda vuelta al estilo francés o darle "un plus" al que gana las elecciones, como hacen en algunos países, aunque en algunos de manera "exagerada".

"Que imaginen alguna fórmula, la que sea", ha pedido Revilla, que ha avisado de que si "al que gana no se le da nada, estamos condenados a volver a repetir la historia" y se podría dar en diciembre una situación parecida a la actual, lo que sería "intolerable".

PRC: MAZÓN ES INAMOVIBLE

En cuanto al PRC, su secretario general ha indicado que concurrirá a los comicios generales "con más razón" y no para "intentar tener solamente un representante". Al hilo, ha augurado que los regionalistas tendrán "una subida muy importante de votos", lo que garantizará representación también en el Senado además de en el Congreso.

De su representante actual en la Cámara Baja, José María Mazón, Revilla ha confirmado que repetirá de número uno: "eso es inamovible", pues "ha dado una imagen de seriedad, sensatez, fuera de serie", y se ha convertido en una persona "atípica" en un Congreso con "tanta violencia verbal".

Por último, el presidente cántabro y líder del PRC ha destacado el "prestigio profesional" y defensa de Cantabria que hace en Madrid quien fuera su consejero de Obras Públicas.