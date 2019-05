Revilla deja en el aire los pactos de gobierno: "Pedro Sánchez sabe que si no hay ese tren..."

"Puede ocurrir (pactar con el PSOE) pero también puede que no", ha declarado, asegurando no obstante que lo que él no puede es "entorpecer".

Así lo ha dicho en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, en el que Susana Griso ha entrevistado al presidente en un taxi, durante el trayecto al aeropuerto Adolfo Suárez para tomar el vuelo de regreso a Santander.

En la entrevista, recogida por Europa Press, y ante la insistencia de si el diputado del PRC, José María Mazón, apoyará la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y de si su partido pactará en Cantabria con el PSOE, Revilla ha enfatizado que "yo ahora no puedo entorpecer".

"Hay mucha gente que confía en mí... Soy querido en toda España y lo que no puedo es fallar, hacer algo que perjudique a España. Y Pedro sabe que si no hay ese tren...", ha advertido en relación a la alta velocidad de Santander a Madrid.

Respecto a Pedro Sánchez, el presidente cántabro en funciones ha vuelto a manifestar que "todavía no lo tengo calado suficientemente", aunque ha reiterado su "tenacidad", así como el hecho de que "parece que todo le ha ido a favor".

En este sentido, para Revilla, Sánchez se ha beneficiado de la manifestación de las "tres derechas" en Colón, donde el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, "parecía más de Vox", y el de Ciudadanos, Albert Rivera, "parecía más del PP", por lo que "dejaron todo el voto de centro" al socialista.

"Este país no quiere extremos", ha asegurado el cántabro, que ha sostenido que "lo de Vox es una burbuja" que tocó techo en Andalucía y que "se quedará como marginal". "La fragmentación feroz de la derecha en tres ha puesto todo de cara a Sánchez", ha considerado.

CANTABRIA

En clave autonómica, y a la pregunta de por qué parece que a Revilla se le quiere más fuera de su tierra, el regionalista lo ha considerado "lógico", si bien ha puntualizado que "en Cantabria me quiere todo el mundo, pero tengo rivales", unos adversarios políticos que "no pueden hablar bien de mí; es la política".

El líder del PRC se ha mostrado "enormemente agradecido" a los cántabros por su apoyo y respeto y en este sentido ha recordado que su partido ha obtenido el 38% de los votos, 127.000, frente a otras formaciones que "iban a arrasar".

Revilla se ha congratulado de haber alcanzado sus dos retos de conseguir un diputado en el Congreso, "que era el más difícil", y de haber ganado las elecciones en Cantabria con una "masiva" participación.

Al hilo, ha reconocido que el actual es su "último periplo político" --"son mis últimos cuatro años, a tope, pero los últimos", ha apostillado--, y ha asegurado que en sus 40 años de trayectoria política él no ha cambiado "nada" y tampoco los estatutos del PRC, "ni una línea". "No he cambiado nada ni el discurso ha cambiado en nada; lo que sí ha cambiado es la percepción de la gente hacia mí", ha dicho. "Yo he aprendido más en las boleras y en las ferias que en la universidad", ha confesado.

En este contexto, sobre su sucesión al frente del PRC, ha asegurado que en este partido hay "un montón" de personas preparadas para ello, aunque ha cuestionado que lleguen a sacar el mismo número de votos porque él suscita "cercanía, a lo mejor porque me ven natural".

CATALUÑA

Sobre el futuro de Cataluña, Revilla ha apostado por el diálogo y el respeto a las leyes. Al respecto, al presidente cántabro le "gustaría" una legislatura en la que el Parlamento se "preocupe de España", de los problemas que afectan a sus ciudadanos, como el paro o la dependencia, y "Cataluña es el punto 17". "España necesita que se legisle y vamos a empezar a gobernar, yo también en Cantabria" para hacer una región "con mayor crecimiento".

UNIDAS PODEMOS

Preguntado por los resultados de Unidas Podemos, formación que ha desaparecido del Parlamento de Cantabria, Revilla ha sostenido que ahora se valora la unidad y el liderazgo, y esta formación "no da esa sensación". De hecho, ha opinado que en ella hay "muchos líderes que quieren ser gallos y eso es demoledor; el protagonismo de cada uno es terrible", ha señalado, confesando que por ello "tiene muy mala pinta la cosa", sobre todo porque las desavenencias en un partido son algo "demoledor".

A la cuestión concreta de si "desparecerá" Unidas Podemos tras los resultados electorales de los comicios de abril y mayo, Revilla ha dicho que no sabe si lo hará "como marca", aunque podría quedarse con el voto de Izquierda Unida. "Pero aquella ilusión de Pablo (Iglesias)..., lo tiene muy complicado", ha valorado. En su opinión, lo que tendría que hacer el líder de Podemos es "partir de cero bajo el liderazgo" de Iglesias porque se ha visto que "la democracia asamblearia no es posible", ha comentado.