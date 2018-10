Revilla dice que hay "diez personas como mínimo" que pueden sucederle en el PRC

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que en la actualidad hay "diez personas como mínimo" que podrían sucederle al frente del partido, aunque ha declinado dar nombres concretos porque él, "ojito derecho, ninguno".

"Yo no me caso con nadie", ha expresado este miércoles en una entrevista concedida a la cadena Cope, recogida por Europa Press, días después de anunciar que finalmente concurrirá a la reelección como líder de la formación en el congreso del próximo 11 de noviembre y que, de ser escogido, se autoproclamará candidato a la Presidencia de la Comunidad.

Así, Revilla ha indicado que, cuando llegue el momento del relevo, se limitará a dar su "opinión" sobre quienes aspiren a hacerse con las riendas del partido que fundó en 1976 y que dirige desde hace tres décadas.

Por lo pronto, el regionalista solo ha asegurado que hay "mucha gente" y "muy capacitada" que podría sustituirle en el PRC, partido que tiene "sentido" sin él, y ha mencionado al respecto los doce diputados regionales o los 42 "extraordinarios" alcaldes.

Ha agregado que le gustaría que le sucediera alguien no muy joven pero que tampoco esté "a punto de la jubilación", que fuese una persona "honrada" y con vocación, que haya "probado otras cosas", porque los que llegan a la política "sin haber hecho nada más" y "amarrarse al sillón" son "muy peligrosos".

El jefe del Ejecutivo y del PRC también espera que con su sucesión no se desate una guerra interna, de "familias" y "clanes", como las que está habiendo esta legislatura en el resto de partidos de Cantabria en lo que va de legislatura, y que contrasta con la "unidad" del suyo.

"No lo podría soportar", ha confesado, para indicar que le entraría "una depresión". "Si yo viera eso, me voy de Cantabria". "Cojo una casa en La Graciosa y no cojo el periódico", ha remachado.

Tras aludir a las crisis de las demás formaciones --"el tinglado" del PSOE "a medio camino" de legislatura por el relevo en la dirección, la crisis de Podemos que es "de película", la división en Ciudadanos donde son "uno y uno" y el PP que "para qué vamos a hablar"-- Revilla ha reafirmado que en las próximas elecciones autonómicas el PRC va a "sacar el mejor resultado de su historia. Sin duda".

Así, después haber estado "casi tocando" la victoria en 2015 --cuando los regionalistas se quedaron a un diputado de los 'populares'-- ha vaticinado que ese escenario no se volverá a repetir y que el PRC no va a ser "segundo".

A partir de ahí, y como es muy difícil obtener mayoría absoluta, intentará formar gobierno en base a un pacto "estable" para sacar adelante los proyectos de la región.

FRAUDE

Al hilo de lo anterior, y al ser preguntado en la entrevista, Revilla ha asegurado que, tras los comicios y la conformación del Ejecutivo, él va a "aguantar cuatro años", porque lo contrario sería "un fraude".

Eso sí, no descarta que a media legislatura, por ejemplo, por una "imperiosa necesidad" como un motivo de salud --"la edad está ahí", ha evidenciado el presidente, que enero cumplirá 76 años-- tenga que decir "hasta aquí hemos llegado".

No obstante, el dirigente regionalista ha subrayado que ahora se encuentra "perfectamente", aunque "con achaques", pero "de ilusión" y "de cabeza" está "como nunca".

PRESUPUESTOS

En otro orden de cosas, y a propósito de la inminente presentación del proyecto de presupuestos para el próximo año -que previsiblemente se conocerá esta semana- y la negociación del PRC-PSOE (en minoría paralamentaria) con otras fuerzas para sacarlos adelante, Revilla ha admitido que va a ser "muy difícil" porque falta menos de un año para las elecciones y, cuando eso sucede, los demás "no te dan ni agua".

De todas formas, ha apelado a la responsabilidad del resto de fuerzas y ha reiterado la disposición de los grupos que sustentan al Gobierno de llegar a acuerdos con los demás: PP, Cs-mixto y Podemos, aunque "no sé con qué parte de Podemos", ha comentado en referencia a la coyuntura que atraviesan los morados.