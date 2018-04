Revilla responde al PP que sería una "osadía" tratar de influir en partidos de ámbito nacional

Revilla ha respondido así al ser preguntado por la prensa por la petición que le hizo ayer la presidenta regional del PP, María José Sáenz de Buruaga, de que "haga valer su pacto de Gobierno con el PSOE" para que el partido de Pedro Sánchez apoye los presupuestos.

"Yo bastante tengo con convencer a los míos", ha señalado el presidente, para quien el PP le estaría pidiendo "una ingerencia" de un partido político a otro. "Si yo perteneciera al PSOE, podría opinar, pero es que yo soy de otro partido político. También podría inmiscuirme en el PP", ha ironizado.

Para Revilla, "bastante tenemos aquí en Cantabria con lo nuestro" como para influir en las decisiones de otro partido, ha zanjado.

Ha recordado además que el PSOE es un partido con "más de 100 años de historia" y que serán sus órganos los que "debatirán y decidirán en función de sus propios criterios", ha argumentado.

"Yo bastante tengo con convencer a los míos", ha añadido Revilla. Es una historia que "ni me va ni me viene", ha declarado, ya que, según ha explicado, como secretario general del PRC tiene "bastante influencia" en su partido, "pero no en los demás".

Revilla ha añadido que lo que él ha dicho es que "sería bueno" que hubiera presupuestos en España "para poder cobrar algo de lo que los deben".

Sobre ello, ha apuntado que los presupuestos del Gobierno para 2018 "no han puesto ni una décima parte de lo que han prometido", ni "la cuarta parte de lo que nos deben", aunque "mejor es algo que nada", ha concluido.