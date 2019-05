Revilla: "Sería una temeridad pactar con el que no tiene el Gobierno de España, pero eso no quiere decir que esté hecho"

El escrutinio apenas había llegado al 70% y Miguel Ángel Revilla ya anunciaba su inminente comparecencia ante los periodistas para valorar un resultado que él tenía “muy claro” desde hace días. "Nadie conoce Cantabria mejor que yo", presumía el veterano político seguro de que "la mejor encuesta es la que la de todos los días".

Como no podía ser otra manera, el líder regionalista se ha mostrado “satisfecho” con la victoria, la primera en la historia del Partido Regionalista, que este 26 de mayo ha conseguido desbancar al PP superando los 115.000 votos, una cifra “increíble”.

Pese a que la candidatura encabezadaba ha sido la más votada en 80 de los 102 ayuntamientos de la comunidad autónoma, Revilla ha estado comedido, quizá porque le hubiera gustado sumar el diputado número 15, lo cual hubiera logrado si Vox no llega a entrar en el Parlamento, como él mismo ha apuntado; o quizá porque el cambio en Santander se ha esfumado a última hora; o tal vez porque tendrá que negociar con la nueva dirección socialista con la que no tiene tanto feeling.

Sobre pactos, el indiscutible líder del PRC ha vuelto dejar claro que por encima de las siglas están “las personas” y no ha descartado a ninguna formación. “Yo me quiero sentar con todos”, ha dicho Revilla ante las preguntas de los periodistas.

Curiosamente, justo cuando se sentaba para valorar el resultado, Revilla descolgaba el teléfono. Al otro lado, su homóloga del PP, María José Sáenz de Buruaga, que además de felicitarle por el resultado, se ha ofrecido para “garantizar la estabilidad de Cantabria”, según ha relatado el regionalista.

No obstante, ha dejado entrever que su preferencia es el PSOE, no por la afinidad que pueda tener con la nueva dirección del partido, con la que guarda cierta cautelas, sino porque “sería una temeridad pactar con el que no tenga el Gobierno de España”. “Pero eso no quiere decir que esté todo hecho”, ha recalcado Revilla, que cree que la negociación, en la que él no se implicará directamente, “no va a ser fácil”.

En este sentido, ha dejado claro que una coalición con los socialistas ha de incluir indiscutiblemente un compromiso firme para la llegada del trente de altas prestaciones a Santander, el estudio informativo con Bilbao y el aparcadero para el futuro polígono de La Pasiega. “¡Ah, y Valdecilla, que eso lo hacen con un cheque”, ha añadido.

Así, Revilla ha supeditado cualquier acuerdo a un pacto global, en el que además de resolver la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma se incluyan las alianzas en los municipios y las reivindicaciones que dependen del Gobierno central. Y si las negociaciones no fructifican, tampoco ha descartado gobernar en solitario. “Yo espero que la negociación no sea en base a imposiciones innegociables. Que nadie se venga arriba, que siete no son catorce”, ha subrayado.