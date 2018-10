Revilla dice que la unidad de España "no se defiende con porras ni con jueces"

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que la unidad de España "no se defiende con porras ni con jueces" sino con "convencimiento y cumplimiento de las leyes".

"Y una de las leyes que hay es que estamos en una democracia y se vota", ha remarcado Revilla al ser preguntado por la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez (PSOE), aplicar ya el artículo 155 de la Constitución en Cataluña "con la amplitud necesaria".

A preguntas de la prensa el jueves, tras anunciar que presentará su candidatura a la reelección como secretario general del PRC y, si resulta elegido, a optar de nuevo a la Presidencia de Cantabria, Revilla ha manifestado que le "preocupa muchísimo el giro" que ha dado Casado y que "haya vuelto" el expresidente popular, José María Aznar. "España no está en esa línea", ha apostillado.

Un día después de que surgir la polémica entre el presidente del Gobierno y el líder popular por las supuestas acusaciones de "golpista" que hizo el segundo --que lo ha negado-- a Sánchez, Revilla manifestaba que "un Casado que dice lo que ha dicho ayer (el miércoles) en el Parlamento y que hay que aplicar mañana el 155... Eso sería terrible".

"Estamos en Europa. Y qué? Aplíquese el 155 y ya no permites elecciones en Cataluña, porque habrá que hacerlas. Y si en las siguientes has conseguido que tu partido desaparezca de Cataluña, hasta el punto que hoy dice (Casado) que el partido (PP) no se presentará igual ni a las municipales. Eso es gravísimo porque no se puede gobernar España sin tener representación en Cataluña. Y además estamos en Europa y hay que hacer elecciones. ¿Y si haces elecciones y sacan más (votos los independentistas) qué? ¿Aplicas no un 155, un 156?; se ha preguntado el presidente cántabro.

Para el regionalista, la política que está llevando a cabo Sánchez en Cataluña es "relativamente razonable" puesto que "por un lado está ofreciendo diálogo" y por otro "les ha dicho que aquí hay una Constitución que se tiene que respetar, (que) no se la salten porque les espera la cárcel", ha resumido. De hecho, en opinión de Revilla, "ese es el camino" con Cataluña.

"Porque lo otro es terrorífico", ha valorado, reconociendo que a él le "aterra". "Yo soy una persona muy preocupada por España y la unidad de España no se defiende con porras y con jueces". "Estamos en una democracia y se vota, y cuando tú en Cataluña has perdido totalmente Cataluña, y en base a meterte con Cataluña quieres reforzarte en el resto de España, eso es un error", ha considerado.

Además, para el presidente cántabro, actualmente hay en España "una lucha por ver quién es más de derechas", lo que le "preocupa".

Pero "sobre todo" le "preocupa" la vuelta de Aznar. "Un hombre que nos metió en la guerra de Irak, simplemente con aquella tropelía, está inhabilitado para dar consejos a nadie".

"Llegó a dudar del atentado; es un hombre que no se ha permitido reflexionar y pedir perdón por aquella cosa que hicieron que ha traído tan malas consecuencias a la humanidad... No creo que sea el mejor faro de referencia", ha opinado.