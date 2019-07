Ribera urge a "acelerar" los procesos para abordar "desde ya" el cambio climático porque "no hay tiempo"

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, cree que "está fallando la capacidad de respuesta de las instituciones" a una "emergencia" de "primer orden" como, a su juicio, es la lucha contra el cambio climático; ha advertido que "no hay tiempo" y ha urgido a "acelerar" todos los procesos de cambio que se precisan para abordar este problema "desde ya".

A ello ha instado la ministra este lunes en Santander durante su participación en la inauguración del curso 'Jóvenes y cambio climático' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), un acto en el que ha afirmado que "no es posible seguir pensando que habrá alguna solución mágica" o tecnológica contra el cambio climático que "caerá no se sabe de dónde" o "en algún momento". "Eso no es verdad, las cosas no ocurren así", ha advertido.

Ribera ha señalado que es "necesario invertir ya en el proceso de cambio para que se aceleren los procesos de identificación de soluciones" que ayuden a afrontar las fases para las que aún no hay respuesta.

La ministra ha afirmado que la lucha contra el cambio climático es "un tema de nuestro tiempo" y también "del que está por venir", un asunto "real", "físico", "moral" y "de supervivencia humana" y que va a generar cambios "sí o sí" a los que habrá que adaptarse.

Así, por ejemplo, se ha referido a los fenómenos meteorológicos "extremos" que se están registrando. Así, por ejemplo, se ha referido a las altas temperaturas registradas en los últimos días en ciudades como Bilbao, París, Londres o Escandinavia.

Según la ministra, este tipo de situaciones y otros cambios que se darán "sí o sí" a raíz del cambio climático obligarán a tomar decisiones para adaptarse a ellos sobre la gestión del agua, de los bosques o de los incendios forestales.

También ha señalado que la energía es "el núcleo central" del problema que hay que enfrentar debido a la necesidad de cambiar el modelo de generarla.

Ribera ha opinado que se lleva "décadas" viviendo una "situación de emergencia climática" y "probablemente" también "décadas" en las que se ha estado "mirando para otro lado".

La ministra ha defendido que el progreso, el desarrollo y el bienestar humano "difícilmente" podrá seguir construyéndose sobre el "exceso en el consumo" o en la "alteración física y química" del planeta como, a su juicio, ha venido ocurriendo y cree que el hombre necesitará cambiar el tipo de relación que ha mantenido con la naturaleza.

"El progreso, el desarrollo, el bienestar necesariamente o son distintos o no serán", ha sentenciado la ministra en su intervención en la inauguración de este curso, en la que ha estado acompañada por el vicepresidente autonómico y secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga; por la rectora de la UIMP, María Luz Morán, y la directora del curso Clara Casado.

ZULOAGA: "CONVIENE QUE LA PRESIÓN SOCIAL AUMENTE"

En el mismo sentido que la ministra, Zuloaga ha mantenido que el actual es un "momento crucial" puesto que es la "primera ocasión" en la que el hombre se está planteando si los avances tecnológicos o el progreso deben seguir consiguiéndose como, a su juicio, ha ocurrido hasta ahora "a costa del medio ambiente y de la naturaleza" o si, por el contrario, es posible habilitar una forma de avanzar "que no nos lleve a nuestra propia desaparición".

"Ahora, por primera vez, tenemos la oportunidad de utilizar esa tecnología para salvar nuestro futuro, no para condenarlo; para mejorar las condiciones de vida de cualquier ser humano; para proteger a las especies con las que nuestro desarrollo aún no ha terminado", ha aseverado Zuloaga, que ha advertido de que, según los expertos, incluso actuando ya habrá "muchas dificultades" para revertir la situación "de alerta climática" a la que se ha llegado.

En su intervención, Zuloaga ha afirmado que los representantes públicos tienen "la obligación" de liderar el cambio de mentalidad y poner en la "agenda social, política, económica y educativa el desafío medioambiental", mientras que la de la ciudadanía debe ser exigirlo.

Y es que, a su juicio, "conviene" que "la presión social aumente" y que no se permita que "ningún partido ni representante político pueda permitirse el lujo de aspirar a liderar un país o un territorio si no esta dispuesto a poner en marcha políticas que cambien el panorama climático".

Para Zuloaga, la lucha contra el cambio climático requiere un "compromiso global como especie". "Los problemas medioambientales no se entienden en la frontera de los países", ha dicho.

RIBERA: MUCHAS COSAS "PARADAS" POR LA SITUACIÓN POLÍTICA

Tanto Zuloaga dentro del curso como Ribera, en declaraciones realizadas a los medios tras su intervención, han lamentado la fallida investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno la semana pasada.

En este sentido, Ribera ha considerado una "pena" que Sánchez no consiguiera ya la investidura y el Gobierno de España continúe en funciones, algo que, según ha reconocido, hace que "muchas cosas", también relacionadas con la transición ecológica y energética, queden "paradas".

Ribera ha subrayado que en la propuesta de Gobierno de Sánchez se destaca la trascendencia y la prioridad de trabajar en la transición ecológica y en cuestiones de clima y transición energética, que son, a su juicio, los "grandes desafíos de nuestro tiempo".

Por su parte, Zuloaga ha opinado que el jueves, día en que la investidura de Sánchez resultó fallida, vio a "muchas fuerzas políticas" pensando "más en lo suyo, que en lo de todos".