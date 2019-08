Rock Beer the New acogerá al grupo My Diligence en su gira por Europa

La banda de rock belga My Diligence tendrá como parada durante su gira europea, para presentar su último trabajo 'Sun Rose', el Rock Beer the New de Santander, este viernes a las 20.30 horas.

My Diligence, con su estilo heavy psych stoner de rock "implacable, intenso y de un sonido único", presentó por primera vez su nuevo álbum 'Sun Rose' el 30 de enero de este año en el centro cultural y de música Le Botanique de Bruselas.

Actualmente, esta banda nacida en Bruselas y formada por Cédric Fontaine, voz, guitarra y bajo; François Peeters, guitarra y bajo y, Gabriel Marlier, batería, iniciará su gira por Europa en Zaragoza y tendrá como segunda parada la capital cántabra.