La 'Ruta de los Inocentes' de AMA pide "soluciones" para derribos y el Gobierno lanza un "mensaje de tranquilidad"

AMA celebra este jueves una nueva 'Ruta de los Inocentes' para reclamar "justicia" y "soluciones" para el problema de los derribos ante la sede del Gobierno regional, donde los afectados han recibido un mensaje de "tranquilidad" de la vicepresidenta del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos (PSOE), que "desea" que la de hoy "sea la última marcha reivindicativa" que tenga que hacer el colectivo.

En la concentración frente a la sede del Ejecutivo, que ha sido la primera parada de la marcha en Santander --luego se han dirigido al complejo judicial de Las Salesas--, los afectados por las sentencias de demolición han advertido que no quieren "placebos" por parte de los políticos, sino "soluciones reales" y "lo antes posible".

Frente a ello, Díaz Tezanos, que además de vicepresidenta es consejera con competencias en urbanismo y ordenación del territorio, ha subrayado que uno de sus "primeros" objetivos en esta legislatura ha sido dar una solución al problema de los derribos y ha reivindicado los pasos dados por el Gobierno en este sentido.

Así, ha señalado que ya se han abonado "prácticamente todos" los pagos por daños morales a los afectados y se ha pasado de tener, al inicio de legislatura, 621 viviendas con sentencia de demolición a reducirse a 363, tras haberse aprobado el Plan General de Miengo --donde había 110 afectadas-- y del Plan Parcial de Bocarrero en Arnuero --con 144 inicialmente afectadas-- y cuatro de Argoños que han sido indemnizadas, una cifra cuestionada por AMA, que considera que el número de casos a falta de una solución es "bastante superior".

Díaz Tezanos ha explicado que el "primer objetivo" es mantener las viviendas, legalizándolas y evitando su derribo a través de la aprobación de los nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios afectados pero ha recordado que, por si finalmente tuvieran que demolerse las casas, el Gobierno de Cantabria ha valorado y puesto como garantía 54 millones de dinero público para hacer frente a las indemnizaciones para los propietarios de esas 363 viviendas que, a su juicio, están pendientes de solución.

Esta cifra ha sido cuestionada por los afectados, que consideran que hay más pendientes. "Eso es el dato que da ella de las viviendas que están afectadas por las tasaciones que hace el Gobierno de Cantabria. A ellas hay que unir las de Arnuero, que son 102 viviendas más, y entonces estamos ya en unos datos bastante superiores", ha afirmado el portavoz de AMA, Antonio Vilela, a preguntas de los medios de comunicación en unas posteriores declaraciones.

En esos 54 millones de euros reservados por el Gobierno como "garantía económica" no están incluidos los costes de los derribos de las viviendas ni los gastos de las correspondientes mudanzas y tampoco el crédito de 11 millones de euros que el Gobierno de Cantabria ha reservado para ejecutar las viviendas de sustitución de las 102 que aún tienen que derribarse en La Arena (Arnuero).

Los afectados consideran que se ha dado un "paso importante" con esa garantía de 54 millones porque, según Vilela, sin esa cuantía económica los convenios suscritos entre el Gobierno y los propietarios de dichas viviendas, eran "papel mojado".

LOS PGOU

Sin embargo, Vilela considera que la tasación de sus viviendas tendría que haber sido mayor y eleva a 90 o 100 millones los gastos totales por ellas y, además, insiste en que sus casas tendrían que "regularizarse" a través de la aprobación de los PGOU pendientes en municipios con casos de sentencias de derribo. "Si no estaremos tirando el dinero y los recursos de todos los ciudadanos de Cantabria y eso es importante que eso se haga", ha dicho.

El portavoz de AMA ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que es "impresentable, a todas luces, que durante ocho años, se haya estado mareando la perdiz y no se hayan llevado esos planes generales a los tribunales".

Ha señalado que muchos de los ayuntamientos con PGOUs pendientes de aprobación son municipios "tremendamente pequeños" y cree que "no se justifica de ninguna manera" que no se haya conseguido aún sacarlos adelante.

"Podemos entender Piélagos, que pueda tener algún problema. Es un ayuntamiento en extensión grande, pero el caso de Argoños y Escalante, que es de los ayuntamientos más pequeños, no tienen explicación ni lógica, ni jurídica ni política que no estén a disposición de los jueces. Y nosotros lo denunciamos y pedimos que eso se haga porque no se puede jugar con las familias y con los recursos de todos los ciudadanos de Cantabria", ha exclamado.

En su intervención ante los afectados frente al Gobierno, Díaz Tezanos ha reivindicado que se está "trabajando" en esos PGOU y ha señalado que están en su fase final de tramitación los de Argoños (251 viviendas afectadas), Piélagos (80) y Escalante (32).

La vicepresidenta y consejera ha reconocido que le hubiera gustado que éstos "hubieran ido más deprisa" pero ha recordado que "no dependen solamente del Gobierno de Cantabria".

Frente al deseo expresado por Díaz Tezanos de que la de este jueves tenga que ser la última movilización de AMA y que se llegue a una solución, Vilela ha recordado que ya han oído esas palabras desde 2013, gobernando el PP, y han pasado 5 o 6 años y se "teme" que ésta no vaya a ser "la solución definitiva".

"Lo que sí esperamos que de una vez por todas lleguen esos planes generales a los jueces", ha dicho Vilela, que cree que la que tiene que "poner fin" a esto es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria la que diga "lo que es legal, lo que no lo es y lo que cumple la normativa" y que las "familias descansen".

"Son ya más de 100 personas las que han fallecido sin ver solucionado su problema y la media de edad es muy alta y no podemos seguir esperando", ha aseverado.

Precisamente, la concentración de los afectados por las sentencias de derribo frente al Gobierno ha comenzado guardando un minuto de silencio en memoria de estos propietarios de viviendas con sentencia de derribo que han fallecido.

LA RUTA DE LOS INOCENTES

Esta edición de la 'Ruta de los Inocentes' se está llevando a cabo bajo el lema '¿Por qué no se aprueban los planes generales, se esconde a los jueces y con ello se tira el dinero de los ciudadanos?' y recorre todos los ayuntamientos con sentencias de derribo, el Tribunal Superior de Justicia y Cantabria y la sede de Gobierno de Cantabria.

Ha arrancado a las 9.00 horas de la Plaza del Ayuntamiento de Argoños y después los afectados se han dirigido en dos autobuses hacia Santander. Allí, se han concentrado frente al Gobierno y luego se han dirigido hacia la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y de la Fiscalía, en el complejo judicial de Las Salesas.

Desde allí, está previsto que la 'Ruta de los Inocentes' se dirija hacía Piélagos, donde hay prevista una concentración en la Plaza Adolfo Suárez de Liencres y después a Arnuero, Escalante y a Argoños, donde concluirá la Ruta de los Inocentes.

En esta iniciativa, ha estado presente también la diputada no adscrita del Parlamento regional Verónica Ordóñez (Podemos), e integrante de la candidatura autonómica de Podemos para las elecciones del 26 de mayo, que ha trasmitido a los afectados que hay personas en las instituciones que, como ella y también de otros partidos, van a "seguir peleando" por una solución para los derribos.