SEO/BirdLife presenta diez medidas para frenar la pérdida de biodiversidad en Cantabria

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha planteado diez para medidas para "frenar la pérdida de biodiversidad" en Cantabria y ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dirigida por el regionalista Guillermo Blaco, su puesta en marcha.

Entre estas medidas que reclama SEO/BirdLife figura la aprobación definitiva del Plan Regional de Ordenación de Territorio (PROT), que está actualmente en tramitación, para que el desarrollo económico de Cantabria se base en un "uso racional del suelo, un desarrollo equilibrado de la energía eólica y un cuidado de sus paisajes".

También la organización ha pedido frenar la expansión del eucalipto, que, según ha detallado, ocupa actualmente más de 60.000 hectáreas, estableciendo una superficie máxima, una limitación sobre suelos sensibles y espacios protegidos y la prohibición de su cultivo por encima de los 500 metros de altitud.

Además, ha hecho al Gobierno de Cantabria un llamamiento a incrementar los recursos para la adecuada aplicación del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales, con "especial dedicación" a las acciones preventivas, de conciliación de usos del monte y de educación ambiental.

Por otra parte, ha solicitado a que se articule un plan de choque contra el abandono de residuos en la naturaleza (basuraleza), en particular con los vertederos incontrolados de escombros y mobiliario, así como una gestión adecuada de los residuos en espacios públicos y municipios pequeños.

SEO/BirdLife ha reclamado también que se fomente una ganadería sostenible que no impacte sobre la biodiversidad, según ha informado en un comunicado.

También ha hecho un llamamiento a incrementar los recursos destinados a la aplicación de la Estrategia de Recuperación de Áreas Degradadas, ERAD2020, como herramienta para la restauración de la biodiversidad y lucha contra especies invasoras, apoyando en particular las iniciativas de los municipios y las ONG y a apoyar a los municipios en la aplicación de planes y programas de conservación de la biodiversidad urbana.

Ha reclamado también la aprobación de los planes de gestión de las siete Zonas de Especial Protección para las Aves que hay catalogadas en Cantabria e incorporar a esta lista el futuro espacio protegido de la Montaña Oriental Costera.

Además, ha pedido "consolidar" el programa de voluntariado ambiental PROVOCA del Gobierno de Cantabria como medio para canalizar la participación ciudadana en la resolución de los problemas ambientales, como herramienta de divulgación y educación ambiental y como apoyo a la conservación de la biodiversidad y, por otra parte, ha instado a naturalizar las escuelas dotándolas de espacios verdes que recreen la naturaleza de Cantabria e incorporar al curriculum escolar una asignatura de educación ambiental.

Estas diez medidas planteadas para Cantabria forman parte de un documento más amplio, que incluye 200 medidas para el Gobierno de España y para cada una de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas.

"Las especies no pueden esperar más para frenar su declive poblacional como ya ha anunciado Naciones Unidas en su último informe de la IPBES. La pérdida de biodiversidad es una emergencia a la que se debe responder cumpliendo la legislación y los compromisos internacionales", ha advertido la organización.

SEO/BirdLife plantea estas medidas a los distintos territorios tras haber hecho un estudio de las "insuficiencias" que existen en el territorio para la conservación de la naturaleza, la mayoría de las cuales son, según ha afirmado, "obligaciones legales cuyo cumplimiento efectivo recae en las Administraciones competentes".

"Nos encontramos ante la mayor crisis ambiental y climática a la que se ha enfrentado el ser humano como ha certificado Naciones Unidas en su último informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, ha advertido la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

En este sentido, ha opinado que para salir de la crisis en la que está sumida la biodiversidad es necesario llevar a cabo acciones decididas por parte de todos los poderes públicos, y es necesario que se desarrollen con urgencia".

El responsable de Gobernanza de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, considera que, en la actualidad, se sabe que se está perdiendo biodiversidad "como nunca antes ha ocurrido en los últimos 10 millones años" y también que son los humanos los "causantes" de esta situación y que son sus políticas las que lo producen.

Ha lamentado que, aunque a su juicio se cuente con la legislación suficiente para frenar esta pérdida de biodiversidad, no se esté haciendo, por lo que cree que se trata, por lo tanto, "de una ausencia de voluntad política".

Medidas nacionales

A nivel nacional, SEO/BirdLife propone crear un Consejo de Seguridad Ambiental que analice y tome medidas ante la crisis climática y de biodiversidad así como una Conferencia de Presidentes anual para abordar estos dos temas.

Asunción Ruiz considera que el estado en que se encuentra la naturaleza española justifica que las Administraciones lo contemplen, junto al cambio climático, "como una situación de emergencia".

"Ya no vale solo con hacer un plan cuando sepamos que una especie esté amenazada, se requiere alinear todas las políticas del Estado para no destruir nuestro verdadero patrimonio, el patrimonio natural. Estamos hablando de la riqueza futura del planeta y de la Humanidad. Si no cambiamos el modelo de producción y consumo nuestros hijos y nuestros nietos vivirán en un país y en un planeta mucho más pobre", ha advertido.