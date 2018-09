STEC critica que no estén nombrados ya los sustitutos de los 211 profesores que están de baja

En un comunicado, STEC ha censurado que "más de 4.000 alumnos" no han podido "comenzar el curso con normalidad al no tener profesor", puesto que, por primera vez en "años", no se ha nombrado al profesorado sustituto al iniciarse las clases.

Clases que en Educación Infantil y Primaria comenzaron el pasado viernes 7, jornada en la que la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) convocó una huelga en protesta por el calendario escolar.

En la nota, STEC indica que uno de los problemas que durante muchos años ha "lastrado" el inicio del curso en Cantabria, como es la sustitución de las bajas de profesorado por enfermeddad antes del inicio de las clases, había quedado solucionado en los últimos cursos.

Sin embargo, este curso, el profesorado sustituto no será nombrado hasta mañana martes, con lo que deberán firmar sus contratos el miércoles y la incorporación a los colegios no está prevista hasta el jueves, si bien, según STEC, "muchos de ellos adelantarán su presencia en los colegios al mismo miércoles en una muestra más del compromiso de los docentes, a pesar de que legalmente no tienen que hacerlo hasta el día siguiente".

"Tres días en los cuales faltarán 211 profesores que no han sido sustituidos. Más de cuatro mil alumnos de toda Cantabria sufrirán durante estos días una situación de anormalidad, al no poder recibir sus clases, y permanecerán en sus centros debidamente atendidos, pero sin poder recibir la formación académica y pedagógica que debieran", ha lamentado el sindicato.

Además, STEC ha asegurado que este problema ya se produjo "en numerosas ocasiones" a final del pasado curso cuando "múltiples bajas" quedaron sin cubrir o lo fueron con un retraso "considerable". "Otra cuestión que cuando el señor Mañanes asumió la responsabilidad de la educación cántabra funcionaba perfectamente, en menos de un año vuelve a ser un quebradero de cabeza", ha censurado el sindicato.

Ante esta "anormalidad" en el inicio del curso, STEC espera "un pronunciamiento público de la asociación que ha demandado el aumento del horario escolar. No podríamos entender que, ahora, mostrase silencio cuando un número tan importante del alumnado no tiene profesor", ha sostenido en referencia a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA.

"En definitiva, otro paso atrás que protagoniza el señor Mañanes, que en menos de un año de gestión ha provocado la convocatoria de cuatro huelgas, ha recortado el derecho de huelga de un buen número de profesores, y ha transformado un clima de consenso que existía antes de su llagada en otro de confrontación y enfrentamiento, entre un largo etcétera de desafortunadas actuaciones", ha concluido STEC.