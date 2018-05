SUAP y 061 rechaza la oferta del SCS y mantiene el paro en las urgencias este domingo

Los profesionales del Servicio de Urgencias en Atención Primaria (SUAP) y 061 de la región han votado "masivamente" en contra de la oferta realizada por el Servicio Cántabro de Salud (SCS), con lo que se mantiene el paro convocado urgencias para este domingo, 27 de mayo, el segundo tras el desarrollado el pasado día 13.

De los 182 asistentes a la asamblea del personal sanitario del SUAP+061, celebrada este viernes en el Hospital de Liencres, 149 dijeron 'no', frente a solo 26 votos a favor, y siete en blanco. En la anterior convocatoria, fueron 110 los profesionales sanitarios que rechazaron la oferta de la administración.

Así, este domingo volverá a ser jornada de huelga en las urgencias extrahospitalarias de toda la región, entre las 9 y las 21 horas, de las tres programadas en un principio, aunque la del pasado día 20 fue suspendida, como "gesto de buena voluntad" por parte del SUAP y 061, para "facilitar el progreso de las negociaciones" con la administración sanitaria.

Según indican ambos servicios en un comunicado, esta semana el SCS les envió un "supuesta nueva oferta" que, en la práctica, dicen, suponía "un claro retroceso", dado que "no recogía los avances" abordados durante la última reunión celebrada el lunes 21. Las expectativas que, de manera verbal, adelantó en ese encuentro el subdirector de Recursos Humanos del SCS, Alfonso Romano, se vieron así "nuevamente frustradas".

En consecuencia, la última propuesta del Servicio Cántabro de Salud, se ha rechazado básicamente por el tema del cambio de horario. "Es un chantaje que no aceptamos. Aseguran que nos lo pueden imponer de manera forzosa, pues que lo hagan. Pero que no nos fuercen a aceptarlo como parte de la negociación", sentencian los representantes del personal sanitario, que no quieren aceptar una propuesta que incluya "forzosamente" dicho cambio.

Esto supone adelantar los turnos de guardia de las 17 a las 15 horas para salir a las 8 en lugar de a las 9 horas del día siguiente, lo que en la práctica implica incrementar la jornada de trabajo en una hora, "aumentando la penosidad y perjudicando la conciliación laboral".

"No entendemos el empecinamiento del SCS en introducir ese cambio horario, cuya necesidad se niegan a explicarnos, pero que nos tememos que oculta un oscuro plan para reestructurar toda la Atención Primaria, como ya hicieron ellos mismos, los actuales gestores del SCS, en el País Vasco", afirma un portavoz del Comité.

"Nos sentimos estafados y engañados y pensamos que realmente no quieren negociar con nosotros, sino guardar las apariencias ante la opinión pública. Llevamos más de veinte años arrastrando este problema", agregan.

Recuerdan que en 2015 firmaron un acuerdo que desde la propia administración han "incumplido", por lo que no les "preocupa que este conflicto se prolongue unos meses más. Estamos más unidos que nunca, mentalizados y preparados para afrontar la situación. Lo único que sentimos es que esto perjudica a los usuarios, que realmente son los que no tienen que pagar los despropósitos de unos gestores irresponsables".

Para finalizar expresan su confianza en que este domingo "no ocurra ningún percance grave que haya que lamentar", señala el citado portavoz, que avanza, además, que el comité de huelga trabaja ya en un nuevo calendario de movilizaciones para los próximos meses.