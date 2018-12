La San Silvestre bate récord de participación con más de 5.200 corredores

El tiempo acompañó durante toda la jornada y fue un factor diferencial para que se superase la cifra prevista de 5.000 participantes, ha informado en un comunicado la Peña de Fondo Cantabria, organizadora de la prueba.

La atleta y campeona olímpica Ruth Beitia fue la encargada de dar el pistoletazo de salida, a las 16.50 horas, con la carrera para los niños con discapacidad psíquica.

Betia ha afirmado que para ella era "una alegría" poder dar la salida a una prueba que, según ha explicado, corrió de pequeña y estar en unas calles, las de Santander, donde --ha dicho-- "comenzó a enamorarse del atletismo". "Estoy muy contenta de seguir trabajando y luchando por y para el deporte", ha dicho la atleta y diputada del PP en el Parlamento de Cantabria.

A continuación, tuvieron lugar las carreras con los peques como protagonistas: pitufos (nacidos en 2012), benajmines, alevines y cadetes.

Y desde las 18.00 horas, se disputó la prueba reina con un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros y medio de distancia, entre el Parque de Mesones y el Palacio de Festivales.

En categoría masculina, el ganador fue Diego Cuadrado, con un tiempo de 15 minutos y 25 segundos, acompañado de Víctor Gutiérrez y Adrián Cano en el podio.

El ganador, por segundo año consecutivo y tercero de esta prueba en su carrera deportiva, ha explicado, tras cruzar la línea de meta, que "no tenía muy buenas sensaciones" y, por ello, se ha reservado para el final".

"Sabía que si llegaba a Piquío el primero, tenía muchas opciones"., ha dicho Cuadrado que, cuestionado por el futuro, ha afirmad que este año está "mejor de forma que nunca" por lo que intentará correr alguna carrera profesional en 2019.

Por su parte, Mª Eugenia Torre fue la vencedora en categoría femenina, parando el crono a los 19'20'', secundada en los puestos de honor del cajón por Aroa Laguna y Juani Alcalde.

La ganadora ha señalado que "llegaba un poco tocada del gemelo" y, por ello, se había marcado un ritmo desde el principio. "Me he encontrado muy bien durante toda la carrera y al final he podido ganar", ha celebrado.

Además, se premió la originalidad de los participantes y se entregaron premios al mejor disfraz masculino, femenino y en grupo.

El presidente de la Peña Fondo Cantabria, Alberto Nava, ha asegurado estar "muy contento y satisfecho" de haber superado las 5.000 inscripciones y de que se haya disfrutado del "deporte y el ambiente festivo".

"La gente de Santander, y de toda Cantabria, está muy comprometida con el deporte y la San Silvestre es una de las referentes, incluso, a nivel nacional", ha dicho Nava, que ha recordado que la carrera era "por una buena causa".

Y es que una parte de los beneficios obtenidos por las inscripciones se destina a ayudar a diversas asociaciones sin ánimo de lucro; este año, como novedad, se suma la Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (CanELA).