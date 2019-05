Sánchez promete un Gobierno "amigo, empático y comprometido" con Santander y Cantabria

El secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes a los cántabros y a los santanderinos, en un acto celebrado en una céntrica calle de esta ciudad, que en Madrid tendrán un Gobierno "amigo, empático y comprometido con vuestro bienestar".

Así se lo ha asegurado el líder de los socialistas a los centenares de personas -unas 700 según cálculos policiales- que han presenciado su intervención en la capital regional, con motivo de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo domingo, y en la que también han participado los candidatos del partido a la Presidencia de la Comunidad, Pablo Zuloaga, y a la Alcaldía de la capital, Pedro Casares.

"Os lo puedo garantizar, a todos los santanderinos, a todos los cántabros y a todas las cántabras: en Madrid tendréis un Gobierno amigo, empático y comprometido con vuestro bienestar", ha afirmado Pedro Sánchez, que ha llamado a hacer del 26 de mayo "un nuevo 28 de abril", para que Cantabria, Santander y toda España "avancen hacia el futuro y no retrocedan cuatro años".

En el evento, celebrado en la peatonal calle Burgos, ha estado precedido de un pequeño paseo por el centro de la ciudad, en el que numerosas personas le han saludado como "presidente", le han deseado "suerte" o han aprovechado para hacerle fotos y sacarse 'selfies' con él.

HACER DEL 26 DE MAYO UN NUEVO 28 DE ABRIL

También han acudido a recibir al presidente un grupo de pensionistas para exigirle el "blindaje" de las mismas en la Constitución. Han coreado frases como "Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista" o "Pedro, con Rivera no, con el PP tampoco".

Ya en su intervención, Sánchez ha llamado a la movilización de cara al 26M y a votar con "ilusión", como el 28A, también en Santander y Cantabria, donde el PSOE logró un triunfo histórico al convertirse en la fuerza más votada.

"No podemos dejar la faena a medias", ha pedido, a la par de que alertado de que la posibilidad de que "las tres derechas" sumen es "mucho más cierta y real" en estos próximos comicios que en los anteriores. Por eso, ha pedido hacer del 26 de mayo "un nuevo 28 de abril".

PALABRAS DE ELOGIO Y RECUERDO PARA RUBALCABA EN SU TIERRA NATAL

El jefe del Ejecutivo en funciones y del PSOE ha tenido también, en su primera visita a Cantabria -y cuarta en cuatro meses- desde la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba unas palabras de recuerdo para el que fuera líder del partido, vicepresidente del Gobierno y ministro de Educación e Interior, oriundo de esta región (nació en la localidad de Solares, en el municipio de Medio Cudeyo).

Además de destacar que "contribuyó como el que más" a acabar con la banda terrorista ETA, Sánchez ha elogiado su labor en favor de la educación pública en nuestro país, como responsable de esa cartera, y a propósito del conflicto en Cataluña ha recordado sus palabras sobre la Constitución, que "no es patrimonio de nadie" sino "la patria de todos", ha dicho parafraseando a Pérez Rubalcaba.

También se ha referido al histórico dirigente del partido el secretario general en Cantabria, quien ha rememorado su reflexión de que con votos se pueden cambiar las cosas, mientras que "con la indiferencia no se construye nada".

SECTOR PRIMARIO Y RETO DEMOGRÁFICO

Por lo demás, y entre otros asuntos, el presidente se ha referido a temas muy relacionados con Cantabria, como el sector primario, al que afecta la negociación de la Política Agraria Común para los próximos cuatro años.

Al hilo de este asunto, ha reafirmado que España mantendrá la "presión" para que la PAC y los fondos de cohesión garanticen el asentamiento de población en el medio rural, ya que precisamente el despoblamiento en este ámbito es uno de los retos demográficos a los que se enfrenta el Gobierno.

"NO ES IGUAL UN GOBIERNO PARTICIPADO POR EL PSOE QUE LIDERADO"

En el acto público también han intervenido los candidatos del PSOE a la Presidencia de Cantabria y a la Alcaldía de Santander, quienes han flanqueado a Pedro Sánchez durante el recorrido por el centro de la ciudad, en el que también han participado numerosos cargos -públicos y orgánicos- del partido, así como militantes y simpatizantes, al tiempo que, al ser en plena calle, se han sumado vecinos, visitantes y curiosos.

Tanto Pablo Zuloaga como Pedro Casares se han mostrado convencidos de que la próxima vez que Pedro Sánchez vuelva a la región habrá un presidente y un alcalde socialista y, al igual que su jefe de filas, han llamado a la movilización y a votar "con ilusión y con fuerza" el próximo domingo para sentar a la derecha "en el banquillo de la oposición".

"No les queremos", ha sentenciado el cabeza de lista al Parlamento, después de mencionar "privatizaciones" de hospitales, "recortes" en educación o "copagos" sanitarios.

Con motivo de la nueva cita con las urnas, el aspirante al sillón que ahora ocupa, con el apoyo de los socialistas, el líder y candidato del PRC, Miguel Ángel Revilla, Zuloaga ha remarcado que "no es igual un Gobierno participado por el PSOE que liderado por el PSOE".

En este sentido, el exalcalde de Santa Cruz de Bezana y exdelegado del Gobierno ha dicho que quiere ser el próximo presidente de la Comunidad para "aprovechar las oportunidades, esas que no hemos aprovechado como debíamos".

"No puede ser que en Cantabria no se haya implantado ni un solo molino que genere energía, riqueza y empleo desde hace diez años", ha sentenciado. "Algo no hemos hecho bien", ha reflexionado.

SANTANDER, CUIDAD ÁGIL, DINÁMICA E ILUSIONADA

Además, ha manifestado que quiere presidir la región para "ayudar a Pedro Casares a modernizar Santander", para que sea una ciudad "ágil, dinámica e ilusionada por el futuro de los jóvenes", que "trabaje al lado de las mujeres y de los barrios", ha agregado.

De su lado, el candidato socialista a la Alcaldía de la capital cántabra se ha vuelto a comprometer a trabajar por "el cambio", para por ejemplo acabar con los "barrios de primera y de segunda", entre otras cosas.

"Se notan las ganas de cambio" y "el miedo del Partido Popular a perder el bastón de mando", ha manifestado Pedro Casares, que ha apuntado al respecto que en el PP "están con la estrategia del miedo", que "nunca ha sido buena", en tanto que la de los socialistas es la del "cambio" y la "esperanza".

Así, el portavoz municipal y candidato ha llamado a los suyos a trabajar "intensamente" estos días que quedan de campaña y hacerlo de la mano de los jóvenes, autónomos, emprendedores "y todo el que quiera el cambio en Santander", para que el 27 de mayo la ciudad "amanezca con un alcalde socialista", ha concluido.