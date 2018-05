Santander Creativa selecciona cinco nuevos proyectos en la convocatoria 'Cultura Emprende'

La alcaldesa de Santander y presidenta de la FSC, Gema Igual, acompañada del director de la Fundación, Marcos Díez, y representantes de dos de los cinco proyectos, ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa las propuestas seleccionadas por el jurado profesionales e independiente entre las 28 que se han presentado.

El jurado ha acordado otorgar las ayudas a 'You are welcome', de Amanda Pola; 'Artecturas, festival de arquitectura y artes escénicas', de César Córdoba; 'El puerto encendido. Festival Internacional de video mapping', de Ruido Interno; 'I Foro estatal de librerías independientes y críticas', de Cultura Crítica de Iniciativa Social; y 'Esto no es un libro', de Hilo Producciones.

Igual ha ensalzado que todos los premiados de este año, con la excepción de Hilo Producciones, han sido "reconocidos por primera vez" en la concvocatoria de 'Cultura Emprende' ya que nunca antes habían sido seleccionados. En este punto, ha detallado que desde la primera convocatoria en 2012 se han apoyado más de 40 proyectos con una inversión de medio millón de euros.

Además de los proyectos seleccionados, el jurado ha considerado dignos de mención otros tres, que son 'Festival Internacional de performance y arte en acción de Santander', de Nocapaper Books; 'Intangibles', de Espacio Espiral; y 'Fresco. Salón de arte emergente autogestionado', de Raúl Reyes Benito.

El jurado ha estado compuesto por cuatro personas: Kristine Guzmán, coordinadora general del MUSAC de León; Marta Mantecón, historiadora del arte, comisaria y responsable de la Sala Robayera de Miengo; Carlos Limorti, artista, diseñador y responsable de las actividades culturales de la Autoridad Portuaria de Santander; y Mada Martínez, periodista.

La alcaldesa de Santander ha destacado que la convocatoria está dotada con 80.000 euros y cada uno de las cinco propuestas seleccionadas recibirá entre 10.000 y 15.000 euros para su desarrollo, que deberá llevarse a cabo en este 2018.

En la rueda de prensa han estado los representantes de los proyectos 'Artecturas, festival de arquitectura y artes escénicas', César Córdoba, y de 'I Foro estatal de librerías independientes y críticas', Paco Gómez Nadal de la cooperativa Cultura Crítica.

Córdoba ha explicado que su proyecto consiste en un concurso para seleccionar proyectos de arquitectura efímera que puedan ser escenarios de representaciones culturales, en el que las zonas elegidas serán objeto de una intervención para después ser escenario de 12 horas ininterrumpidas de actividades culturales como teatro, música o poesía.

Ha indicado que se trata de que las zonas en las que se intervenga sean a las que habitualmente no llegan las propuestas culturales y ha señalado que su idea es que se pueda llevar a cabo en el último fin de semana de septiembre ya que el 30 de ese mes es el Día Internacional de la Arquitectura y el 1 de octubre el de la Música.

Por su parte, Gómez Nadal ha indicado que el Foro de Librerías Independientes y Críticas pretende reunir en Santander a estos establecimientos que están resurgiendo por España y ha detallado que incluirá durante cinco días unas jornadas profesionales con conferencias y formación y otras para acercar al público a este tipo de lectura con charlas y mesas redondas.

Ha destacado que en España hay unas 45 librerías independientes (dos en Santander: La Vorágine y La Libre), con las que ya se han puesto en contacto y "están todas encantadas de participar" en la cita, que confía en que se pueda celebrar en otoño, entre septiembre y octubre.

La alcaldesa ha explicado los otros tres proyectos, al no haber podido acudir sus representantes a la rueda de prensa. 'You are welcome', de Amanda Pola, es una propuesta de turismo experimental que propone, con la mediación de un artista, el intercambio de puntos de vista sobre Santander entre las personas que habitan la ciudad y las personas que la visitan.

"Un proyecto a medio camino entre lo social, lo cultural y lo turístico que se traducirá en itinerarios, fotografías, postales y acciones artísticas y participativas de calle", ha detallado la regidora municipal y presidenta de Santander Creativa.

'El puerto encendido. Festival Internacional de video mapping', de Ruido Interno, es un proyecto abierto a artistas profesionales e independientes, empresas del ámbito del video y la instalación dedicados a la producción y creación de vídeo mapping.

La propuesta pondrá en valor algunos de los elementos emblemáticos del Puerto de Santander proyectando sobre ellos piezas elaboradas de manera específica para la ocasión. El proyecto contempla también una muestra de micromapping y el trabajo con escolares de distintos centros educativos de la región.

Y 'Esto no es un libro', de Hilo Producciones, es un proyecto divulgativo que aúna literatura y artes escénicas para facilitar el acceso del público juvenil a algunas de las lecturas obligatorias de secundaria. Los alumnos participantes podrán, a través de la interpretación y de piezas audiovisuales específicas creadas para la ocasión, establecer contacto directamente con los personajes. La iniciativa estima llegar a 1.100 estudiantes.