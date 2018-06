Santander espera que el nuevo Gobierno mantenga en junio la firma del convenio de Reina Sofía

El Ayuntamiento de Santander espera que el Ministerio de Cultura del nuevo Gobierno del Estado mantenga la firma del convenio para el centro asociado del Museo Reina Sofía-Archivo LaFuente para este mes de junio, tal y como se había acordado con el anterior titular, Iñigo Méndez de Vigo.

En concreto, el ministro saliente había acordado con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, visitar la ciudad el próximo 11 de junio para materializar la firma del documento, que ya cuenta con el visto bueno de las cuatro partes implicadas: el Consistorio, la Secretaria de Estado de Cultura, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

La regidora municipal así lo ha indicado este martes en una rueda de prensa en la que, acompañada de la concejala de Cultura, Miriam Díaz, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el documento con la vista puesta en su próxima rubrica, que será "el punto de partida" para el desembarco de este "importante" proyecto museístico en la capital de Cantabria.

Igual ha señalado que entiende que, con el cambio de Gobierno quizá la firma no se pueda materializar el 11 de junio pero ha esperado que "sea el 15 o cualquier otro día pero del mes de junio" porque, ha enfatizado, no comprendería que los nuevos responsables de Cultura lo retrasasen cuando es un documento "ya mirado y aprobado".

La alcaldesa de Santander ha indicado que todos los organismos e instituciones implicadas "ya han dado su visto bueno" al convenio, que también ha pasado "todos los trámites legales" para proceder a su aprobación. "Está todo preparado", ha ensalzado, al tiempo que ha señalado que confía en que el nuevo Ejecutivo socialista lo respete porque se trata de "un proyecto muy importante para la ciudad y la comunidad de Cantabria".

Y es que se trata de implantar en Santander el primer y "exclusivo" centro asociado del Museo Reina Sofía, en el antiguo edificio del Banco de España, para exponer los fondos del Archivo LaFuente --que suma 120.000 documentos "valiosos y diversos"-- y también una muestra permanente y otras temporales del museo nacional.

Además, ha destacado que, con su ubicación en el antiguo edificio del Banco de España, se ubicará a "unos cientos de metros" del Centro Botín lo que generará "un efecto multiplicador", al que también contribuirán otras dotaciones que llegará a la ciudad como la colección de la Fundación Enaire que se expondrá en Gamazo o la colección privada del Banco Santander que se mostrará en la sede social de la entidad tras su rehabilitación.

"Nunca hemos tenido dudas en el Ayuntamiento de que este era proyecto crucial, importante y multiplicador y que se debían de hacer absolutamente todos los esfuerzos" para sacarlo adelante, aunque fuese "en solitario", ha dicho Igual, que ha recordado que el proyecto nació con el apoyo del Gobierno de Cantabria pero después "se descuelga" y el Consistorio decide hacerse cargo de los casi 10 millones de euros para la implantación del centro asociado.

Igual ha insistido en su confianza de que se respete la firma del convenio en este mes de junio porque, ha avanzado, el Ayuntamiento ya tiene encargada la redacción del Plan Director que determinará los usos y contenidos que habrá en el edificio, así como las obras que requerirá el inmueble para la posterior realización del proyecto de construcción y la licitación de los trabajos.

"Lo difícil, largo y que ha llevado muchos disgustos ha sido llegar hasta este documento", ha manifestado la regidora municipal, que espera que, con la firma del convenio, el proyecto "empiece a ver la luz tras muchas piedras en el camino" por lo que espera que "no seamos los políticos quienes echemos a abajo un proyecto de esta envergadura".

Así, ha expresado su confianza en que quién sea el nuevo ministro de Cultura mantenga la firma de este convenio y, por ello, en cuanto se conozca el nombre de las persona que ostentará el cargo "la primera carta que reciba será la de esta alcaldesa solicitándole una reunión".

"Evidentemente, entendemos que, si no es el 11, sea el 15 o que necesiten una semana, pero lo que no vamos a aceptar es que sea sine die ni aceptar que lo vuelvan a mirar, porque está mirado y aprobado", ha dicho la alcaldesa de Santander, que ha agradecido al Gobierno saliente del PP, su partido, el impulso a este proyecto "importantísimo para la ciudad" y también al entrante del PSOE porque "entiendo que se mantenga en junio la firma porque es un compromiso adquirido con los santanderinos".

Y ha advertido que, si el nuevo departamento de Cultura retrasase la firma del convenio, "tendrían que explicarlo ellos" pero, ha insistido, "confío en que no va a ser así porque es algo que está aprobado y que es bueno" por lo que "no me alcanzaría la razón entender que no se haga lo hablado y aprobado".

CONVENIO, "PUNTO DE PARTIDA"

Una vez firmado el convenio, también habrá que dar otros pasos como que el Gobierno de Cantabria dé al Ayuntamiento competencias museísticas para poder gestionar el centro, que será municipal; trabajar con Patrimonio del Estado para que se materialice la cesión del antiguo Banco de España al Consistorio, para lo que los trámites están "ya muy avanzados"; y elaborar un convenio de gestión que articule el funcionamiento del centro.

"Esta firma es el punto de partida", ha señalado Igual, que ha detallado el contenido del convenio que, ha insistido, ya está aprobado por todas las partes una vez que hoy la Junta de Gobierno Local también le ha dado luz verde con la confianza en que se continúen dando los pasos necesarios para tratar de cumplir el cronograma de que el centro asociado del Reina Sofía pueda abrir sus puertas a finales de 2021 o principios de 2022.

En el convenio, el Ayuntamiento de Santander se compromete a facilitar y promover el desarrollo del convenio, acepta la cesión de inmueble y suscribe convenios de colaboración para la gestión y funcionamiento. También se compromete a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para facilitar la implantación del centro, unos trámites que "están muy perfilados y avanzados", también licitar y contratar el proyecto museográfico y licitar y contratar las obras.

Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se compromete a ceder la marca, dota al centro de una exposición permanente y otras temporales y coordina el centro junto al Ayuntamiento. Mientras que la Secretaria de Estado de Cultura se compromete a la cesión del edificio y aporta el estudio de necesidades previo al Plan Director que hay que elaborar.