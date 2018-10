Santander trabaja en los pliegos del nuevo PGOU pero con "incertidumbre" por no haber nueva Ley del Suelo

El Ayuntamiento de Santander continúa trabajando en los pliegos para la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pero advierte de que hay "una gran incertidumbre" sobre la contratación de esos trabajos al no haberse vuelto a "saber nada" de la nueva Ley del Suelo por parte del Gobierno de Cantabria.

Así lo ha indicado este viernes el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, a preguntas de la prensa sobre los avances en los trabajos para iniciar la elaboración de un nuevo PGOU, tras la anulación del de 2012 y no haberse puesto en marcha al final unas normas urbanísticas transitorias que permitiesen recuperar parte del mismo.

Díaz ha explicado que, aunque el Consistorio está trabajando en esos pliegos, la "incertidumbre es muy grande" porque, al "no saber nada de la nueva Ley del Suelo", el equipo redactor que se contrate tendrá que trabajar atendiendo a la actual legislación, que data de 2001.

"Y si de repente nos encontrásemos con una nueva Ley del Suelo -ha recordado que el borrador conocido hace bastantes cambios respecto a la anterior-, puede que todo lo que hagamos ahora no valga absolutamente para nada", ha añadido.

Por ello, ha indicado que en el Ayuntamiento "tenemos la incertidumbre de contratar la redacción de un PGOU de acuerdo a unas premisas que luego, si se aprueba una nueva ley, pueden ser totalmente distintas". Así, ha reiterado que no ha vuelto a haber "ninguna noticia" sobre "cuál es la intención del Gobierno" sobre esa nueva ley.

En cuanto a la reclamación del Ayuntamiento por la vía judicial a los Gobierno central y regional de los perjuicios por la anulación del PGOU de 2012, la alcaldesa, Gema Igual, ha asegurado que "no es nueva" porque ya se hizo por la vía administrativa pero, al "no tener respuesta", el Consistorio da el siguiente paso que es acudir a los tribunales.

Igual ha señalado que el Ayuntamiento siempre ha defendido que el PGOU fue anulado por una "causa totalmente externa" a la administración local, ya que fue por "la anulación del bitrasvase del Ebro por una deficiente evaluación ambiental", por lo que reclama los "perjuicios económicos" a los Gobiernos central y regional.

"Nosotros desde el primer momento dijimos que íbamos a reclamar esa estimación de alrededor del tres millones que costó la redacción del PGOU tanto al Gobierno central como regional. Ya lo hicimos por la vía administrativa pero, al no tener respuesta, ejercemos el siguiente derecho que tenemos que es ir a los tribunales y es lo que estamos haciendo", ha apuntado la regidora municipal.

Y es que Igual ha enfatizado que "los santanderinos no tienen que pagar ni euro por ese trabajo que se hizo perfecto, se aprobó por parte del resto de administraciones y después fue anulado por algo externo al Ayuntamiento".

En este punto, el concejal de Infraestructuras ha explicado que se reclama al Gobierno de Cantabria porque fue el que aprobó definitivamente el PGOU en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (PGOU) y era "el responsable de llevar a cabo la evaluación ambiental del bitrasvase, que es lo que finalmente provocó la anulación".

Y en el Gobierno del Estado se reclama al Ministerio para la Transición Ecológica, antes de Medio Ambiente, por que "era el responsable de llevar a cabo la actuación del bitrasvase", y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) porque "en toda la tramitación del PGOU puso de manifiesto, en reiterados informes, la suficiencia de los recursos hídricos para la ciudad, cuestión que luego es la que se pone en tela de juicio al anularse el bitrasvase".

"Hay razones para reclamar a las tres administraciones, independientemente del porcentaje final que pueda resultar de ese proceso judicial a cada una de ellas. Lo que el Ayuntamiento quiere es recuperar la totalidad del dinero que le supuso la redacción del PGOU, que fueron tres millones de euros", ha sentenciado Díaz.

La alcaldesa y el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda han hecho estas declaraciones este viernes en el acto de inicio de las obras de construcción de las nuevas sedes de Talleres Municipales y Policía Local en Camarreal (Peñacastillo).

Sobre esa reclamación por la vía judicial también ha sido preguntado hoy en Torrelavega el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha asegurado que no puede opinar porque desconoce el asunto pero ha dicho que se informará y hará "una consulta a los servicios jurídicos para ver si tiene alguna base".

"Me parece muy bien que la gente intente reclamar lo que cree que es suyo pero no sé, no creo yo que tenga muchos visos de prosperar, pero de cualquier forma no puedo dar una opinión hasta que no me informen los letrados del Gobierno", ha señalado.