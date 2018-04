Santander Sí Puede denuncia un segundo "caso de nepotismo y conflicto de intereses" en la obra de los espigones

Santander Sí Puede ha denunciado este viernes un nuevo "caso de nepotismo y conflicto de intereses" en la obra de los espigones de La Magdalena. Tras conocerse hace una semanas que la empresa del marido de la alcaldesa, Gema Igual, había sido contratada por el Ministerio de Medio Ambiente, ahora la formación municipal que encabeza Antonio Mantecón señala que también ha participado en esta polémica infraestructura la firma del esposo de la concejala de Servicios Sociales, María Tejerina.

En el momento que se hizo pública dicha información, la alcaldesa Gema Igual defendió la legalidad de la adjudicación. Tal y como apuntó, la oferta de Excavaciones Bedia era la segunda mejor y fue adjudicada tras la renuncia de otra empresa que resultó en primer lugar.

En ese momento, Santander Sí Puede, a través de su coordinadora, Susana Ruiz, y de su concejal, Antonio Mantecón, denunciaron los hechos, sobre todo, en cuanto al incumplimiento de tres leyes fundamentales del sector público vinculadas a la votación en el pleno del Ayuntamiento de 29 de marzo. En ese pleno, Gema Igual votó en contra de la moción presentada por el PRC, pidiendo la paralización de dicha obra y pese a que la normativa estatal la obligaban a inhibirse o abstenerse en la votación por existir un vínculo matrimonial en relación con el contenido de la moción, la regidora permaneció en el pleno.

En la última sesión plenaria, celebrada este jueves, Mantecón presentó otra moción pidiendo de nuevo la paralización de la construcción de los espigones. En la misma moción, volvió a mencionar el hecho y en el alegato final recomendó tanto a la regidora como a “otro concejal” que se inhibieran para “no incumplir la ley de nuevo”.

Según Santander Sí Puede, se trataría de la edil María Tejerina, cuyo esposo, el empresario Pablo Saiz Silió, que tiene una empresa especializada en el patrimonio submarino, fue también contratado por el Ministerio de Medio Ambiente en la obra de las escolleras.

"Nosotros no entramos en la legalidad de la adjudicación a las empresas de los dos maridos de las ediles del PP, aunque expresamos nuestras dudas morales al respecto. Lo que tenemos claro que es una ilegalidad, y por ello lo denunciamos, es que las dos concejales no se inhibieran en el pleno ya que existe un conflicto de intereses manifiesto. Si resultaba escandaloso lo del pleno anterior, lo de ahora es doblemente escandaloso porque a la conducta de la alcaldesa se suma ahora la de la edil María Tejerina", sostiene la formación.

En el pleno, la regidora mostró un “presunto” informe jurídico, a juicio del Comité Ciudadano, en donde se avalaba su decisión de no inhibirse al tratarse de unas obras de otra administración. Para Santander Sí Puede, “la alcaldesa obvia que lo relevante del asunto para el incumplimiento de la norma no es que fueran contratados por el Ministerio de Medio Ambiente, que podría tener o no un reproche moral, sino que no se inhibieran ante las mociones presentadas sobre dicho asunto”.

"Ya estamos acostumbrados a informes jurídicos de encargo adaptados a las necesidades del equipo de gobierno. Pero esto es demasiado. Cualquier ciudadano puede entender que las esposas de los titulares de empresas que trabajan en las obras de los espigones pueden tener intereses personales en que dicha obra no se paralice. No hace falta ser jurista para entenderlo. Por tanto, al ser el incumplimiento tan claro, cualquier interpretación diferente podría ser un acto de prevaricación", concluye Santander Sí Puede, que no ha aclarado si acudirá a los tribunales.