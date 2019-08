Santander se suma al 50 aniversario del disco 'Abbey Road' de Los Beatles

Santander se suma desde hoy a la conmemoración del 50 aniversario del disco de Los Beatles 'Abbey Road', uno de los mejores álbumes del cuarteto británico.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la concejala de Participación Ciudadana, Carmen Ruiz, han dado a conocer las actividades que van a celebrarse en Santander para rememorar el legendario disco, que un año más están organizadas por el Ayuntamiento y Beatles Soul Club.

Ha sido en la calle Pérez Galdós donde la regidora santanderina y los miembros de este club han recreado la famosa portada del disco, tomada un 8 de agosto de 1969 por el fotógrafo Iain Macmillan, quien capturó la imagen del conocido paso de cebra londinense, en la calle Abbey Road, entre los barrios de Camden y Westminster.

Los Beatles hicieron de aquel punto un lugar de peregrinación de todos sus fans y de hecho, personas de todo el mundo acuden hoy en día a esta calle para posar en fotografías imitando la imagen de la portada de 'Abbey Road'.

Las actividades de esta conmemoración arrancan hoy, a las 11.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento, donde los ciudadanos podrán participar en una sesión de fotografía centrada en el disco, que estará amenizada por música de Los Beatles.

Por otro lado, esta tarde, a las 19.00 horas, en el centro Doctor Madrazo, y con acceso gratuito, los santanderinos podrán disfrutar de una charla impartida por los miembros del Beatles Soul Club sobre este disco.

También se proyectará un video de introducción al disco y la portada, con comentarios del álbum y sus canciones, y una recopilación de fotografías de la asociación con fondo musical. A continuación, tendrá lugar la charla y el público podrá participar con sus comentarios, dudas o anécdotas.

Igual ha invitado a los santanderinos a sumarse y ha destacado que se trata de un plan divertido que da continuidad a los celebrados en 2017 y 2018 con motivo del 50 aniversario de los álbumes 'Sgt. Pepper's' y 'Yellow Submarine'.

Además de estas dos actividades, el 14 de septiembre tendrá lugar un concierto homenaje a los Beatles, también gratuito, en la azotea del centro cívico del Río de la Pila.

SOBRE ABBEY ROAD

El último álbum lanzado por los Beatles fue oficialmente 'Let It Be' pero fue 'Abbey Road' el último en grabarse, durante los primeros meses de 1969, razón por la cual es considerado el último disco del cuarteto de Liverpool.

En 2003, 'Abbey Road' ocupó el puesto 14º en la lista elaborada por la revista Rolling Stone sobre los 500 mejores discos de todos los tiempos y se encuentra también entre los seis álbumes de los Beatles certificados con disco de diamante, reconocimiento que los convierte en el grupo con más premios de este tipo en la historia de la música.