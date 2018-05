Santander amplía el personal de Gestión Tributaria hasta el lunes que finaliza el plazo de pago de impuesto de vehículos

El Ayuntamiento de Santander ha ampliado el personal de atención al público de los servicios de gestión tributaria y de recaudación, en el edificio de la Casa Consistorial, de 10 a 18 personas, hasta la jornada del lunes, 7 de mayo, cuando finaliza el plazo de pago voluntario del Impuesto de Vehículos.

La concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha explicado en una nota de prensa que se ha tomado esta medida con el fin de facilitar a las personas que no tienen domiciliado el recibo y aún no han abonado el impuesto de circulación que puedan hacerlo en plazo.

De esta manera, los contribuyentes que estén pendientes de pagar el impuesto de circulación podrán hacerlo tanto en el propio Ayuntamiento (donde se ha reforzado el personal, pasando de 10 a 18 trabajadores) y en la Oficina de Recaudación municipal de la calle Antonio López 6, como acudiendo con la carta de pago a las sucursales de Banco Santander, Liberbank, BBVA, CaixaBank y Bankia, así como en cajeros automáticos y banca online de estas entidades si incluyen esas operaciones entre los servicios ofertados a sus clientes.

Quienes no dispongan de la carta de pago, podrán solicitarla en el centro de atención telefónica (942 200 691) hoy viernes, hasta las 20 horas; el sábado, de 9 a 20 horas; y el domingo, de 9 a 14 horas. Este servicio, que habitualmente se presta de lunes a viernes, lo hará también de forma adicional durante este fin de semana.

Asimismo, se puede realizar el pago a través de la sede electrónica (https://sede.santander.es/oficina-tributaria).

NO ES POSIBLE AMPLIAR EL PLAZO

González Pescador ha señalado que, según recoge el informe de la directora de ingresos, no es posible ampliar, a día de hoy, el plazo de cobro cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley General Tributaria y la ordenanza fiscal que regula el impuesto de vehículos, por lo que quienes no hayan abonado este impuesto en el plazo establecido, que finaliza el lunes, lo harán con un recargo del 5 por ciento.

Antes del siguiente paso, que sería la vía de apremio (con un recargo del 10%), el Ayuntamiento se pondrá en contacto con los ciudadanos afectados, ha anunciado la concejala.

La concejala ha señalado que desde el Ayuntamiento se ha detectado un incremento en el número de personas que solicitan la carta de pago presencialmente por no haberla recibido en su domicilio, si bien, tal como traslada el servicio de recaudación, el porcentaje de cobros está siendo muy similar al de los ejercicios anteriores en las mismas fechas.

Ha precisado que, según establece la ley, no es necesario notificar de manera individualizada a cada contribuyente los plazos para cumplir con sus obligaciones tributarias y, de hecho, hay muchos ayuntamientos que no lo hacen.

No obstante, en el Ayuntamiento de Santander ha sido la práctica habitual enviar los recibos a los domicilios de los contribuyentes mediante carta ordinaria para facilitar este trámite a los ciudadanos, algo que este año le corresponde hacer a la empresa encargada de la gestión tributaria, Tribugest, que tiene contratado este servicio de envío de avisos que no requieren de acuse de recibo con la empresa Buzonpubli, ha detallado.

La concejala ha hecho hincapié en que, en los casos en los que se requiere de una notificación oficial, el Ayuntamiento tiene contratado este servicio con Correos.

"Se trata de un aviso y no de una notificación oficial. Y este aviso afecta únicamente a los recibos que no están domiciliados puesto que, en el caso de los recibos domiciliados, no reciben este aviso y se carga en su cuenta el último día del período de pago voluntario, es decir, el lunes 7 de mayo, salvo que hayan solicitado el pago fraccionado, en cuyo caso el abono se cargará los días 20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre ", ha explicado.

La responsable municipal de Economía y Hacienda ha señalado que el período de pago voluntario del impuesto de circulación se ha publicado tanto en el Boletín Oficial de Cantabria como en los dos diarios de tirada regional y ha remarcado que, en este último caso, no se ha hecho una única vez, como establece la ley, sino en dos ocasiones, al abrirse el plazo y el pasado miércoles, unos días antes de su finalización.