Santander reunirá a más de 400 artistas y expertos del grabado de todo el mundo del 1 al 9 de septiembre

Este evento, impulsado por Centre for Fine Print Research (CFPR) de la University of the West of England (UWE) y organizado por SM Pro Art Circle, incluirá una conferencia central que será el eje de la cita y a la que se sumarán 13 exposiciones simultáneas y diferentes talleres.

En total, Impact 10 se desarrollará en 21 espacios públicos y privados de la capital cántabra, según han indicado los organizadores Andres Juan y Gabriel Peredo, de SM Pro Art Circle, en la presentación de este evento que ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de Santander.

Junto a la concejala de Cultura, Miriam Díaz, y la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Ranea, han detallado los contenidos de este evento que confían en que "inhundará de arte" la ciudad durante esos días.

La cita contará con más de 400 participantes de más 40 países, siendo las delegaciones más numerosas las provenientes de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Irlanda y de países de Sudamérica.

Aunque arrancará el 1 de septiembre con la apertura de algunas de las exposiciones, la inauguración oficial será el día 5 en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, lugar que junto con el Casyc acogerá los días 6, 7 y 8 la conferencia que centra el evento.

Una conferencia que tendrá como ponentes al artista santanderino y catedrático Juan Martínez Moro, al coordinador de Estudios de Grabado en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney (Australia) Michael Kempson y a la artista visual y arquitecta argentina Alicia Candiani.

Junto a esta conferencia, se realizarán sesiones de paneles temáticos de los que participarán 140 disertantes en total.

Además, más de 200 artistas exhibirán en Impact en distintas sedes en toda la ciudad: la Biblioteca Central de Cantabria (Espacio Cultural Los Arenales), el Casyc UP, el Centro Cultural Doctor Madrazo, los centros cívicos de Cazoña, Numancia, Juan Carlos Calderón y María Cristina, la Escuela de Náutica, la Caseta de Bombas, el espacio La Central 1897, el Museo Marítimo del Cantábrico, el MUPAC y el Palacete del Embarcadero.

También habrá otras exposiciones "satélite" en el Casyc, el CDIS, la Universidad de Cantabria, Galería Siboney y Espacio Alexandra. En este último además tendrán lugar los talleres los días 6 y 7 de septiembre.

El día 8 en el Palacio de Exposiciones habrá un Open Portfolio en el que mostrarán su trabajo más de 100 artistas tanto al público en general como a los asistentes al evento, que además del 5 de septiembre visitarán el "origen del arte" en el Museo Nacional y la Neocueva de Altamira.