Santander no ve "justo" que los vecinos no puedan usar el aparcamiento del Palacio de Festivales cuando está "vacío"

Así lo ha manifestado la regidora a preguntas de los periodistas a propósito de la decisión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria -a quien pertenece el terreno- de "privatizar" este suelo, colocando una barrera que restringe el acceso a los coches que pueden aparcar ahora allí.

Una decisión que ha propiciado que el equipo de gobierno municipal del PP lleve al Pleno de la Corporación (que se celebra este jueves, 29 de marzo) una moción para reclamar al Ejecutivo autonómico (PRC-PSOE) que reabra al uso público el estacionamiento y elimine las restricciones adoptadas -una barrera en la parte inferior y una cadena en la superior- por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, adscrita al departamento que dirige Francisco Fernández Mañanes (PSOE).

Tras aclarar que el Consistorio no tiene ninguna autorización sobre este aparcamiento, ubicado en un terreno "privado", dependiente de dicha entidad, Igual ha recalcado que esta sociedad "lo privatizó" colocando dicha barrera para que los vehículos puedan acceder a una zona que se venía usando como aparcamiento disuasorio, en un lugar, además, en el que hay "muchos" recursos turísticos (el Museo Marítimo, el Dique de Gamazo, la Caseta de Bombas o la empresa Bahía Tours, además del propio Palacio de Festivales).

"Paso todos los días por allí", ha apuntado la alcaldesa, después de lamentar que los vecinos no puedan utilizar este área para aparcar cuando está "vacío" y mientras "no se aprovecha para nada". En este sentido, ha precisado que "no pasa nada" si no se puede aparcar cuando por ejemplo está ocupado por trailers que vienen con las compañías que actúan en el Palacio o se reserva el espacio por distintos motivos, pero ha pedido que el resto del tiempo esté "a disposición" de los santanderinos, "como siempre ha estado".

Finalmente, Gema Igual ha señalado que el Ayuntamiento no ha trasladado esta petición al Gobierno de Cantabria porque éste tampoco trasladó al Consistorio la intención de "cerrar" el aparcamiento.