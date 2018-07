Segarra cree que jueces y fiscales deben esforzarse por explicar sus decisiones a los ciudadanos

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha considerado que tanto los jueces como los fiscales tienen que hacer "un esfuerzo" en comunicación y explicar sus decisiones y actuaciones para que los ciudadanos "las entiendan" y no se vean tan influenciados por la "velocidad" actual de la información.

Así lo ha manifestado este lunes en Santander donde, junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha inaugurado el encuentro 'Influencia de la comunicación en la Justicia' que, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española, se celebra hoy y mañana en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Segarra ha apuntado que hoy en día se genera información a la "velocidad de la luz" y de forma "inmediata" debido al uso masivo de las redes sociales, a través de las cuales además esa información tiene una importante "capacidad de influir" en la opinión pública.

"Ya no es que tengamos noticias con carácter instantáneo o simultáneo sino que a veces las tenemos antes de que se produzcan, lo que sitúa al ciudadano como una especie de coballa del experimento informativo", ha dicho.

Frente a esa velocidad de la información, están los tiempos judiciales, que son "absolutamente arcaicos" para los de la comunicación, porque requieren de "reflexión, estudio y prudencia". No obstante, ha señalado que los tiempos judiciales también se "demoran" por unos "medios paupérrimos".

Sobre la influencia de la comunicación en los ciudadanos, ha considerado que éstos deben "desterrar las pretensiones de alquimia" de muchas informaciones pero, para ello, ha señalado que el poder judicial tiene que "intentar acercarles su trabajo".

"Si somos capaces de explicar, habrá una capacidad de entender", ha apostillado la fiscal general, que cree que tanto jueces como fiscales deben hacer un "esfuerzo" por explicar sus decisiones y actuaciones para así "incrementar la resistencia" de los ciudadanos frente a "cualquier influjo".

En este punto, ha señalado que, para la Fiscalía, "la comunicación interna y externa es fundamental". "La capacidad de trasladar nuestras actuaciones para dar respuesta a la sociedad es algo absolutamente necesario", ha añadido y, por ello, ha avanzado que, al igual que hicieron sus antecesores, seguirá "fortaleciendo" el gabinete de comunicación de la Fiscalía.

Segarra ha confiado que impulsar la comunicación en la Fiscalía "repercuta en el reflejo que tiene en la sociedad nuestra imagen" aunque, para ello, ha evidenciado que se requiere de formación.

Por otro lado, ha agradecido al Consejo General de la Abogacía que haya programado para este martes, 10 de julio, en el marco del encuentro de la UIMP, un homenaje a quien fuera fiscal general del Estado Juan José Maza, quien falleció en Buenos Aires en abril de 2017.

En este "sencillo homenaje", ha avanzado, participará su antecesor en el cargo, Julián Sánchez Melgar, y la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez Bados, que hablarán de Maza de quien Segarra ha destacado precisamente su capacidad de comunicación, que "fue su vocación permanente".

REVILLA RECLAMA MÁS MEDIOS PARA UNA JUSTICIA ÁGIL Y ABIERTA

Por su parte, el presidente cántabro ha reclamado más medios para avanzar en España hacia una Administración de Justicia más ágil que resuelva antes los procedimientos y también más abierta a la sociedad para que los ciudadanos entiendan el alcance de sus decisiones.

"Eso es lo que le queda a este país, tener una justicia más abierta y que explique mejor las cosas, y una justicia bien dotada de medios con unas fiscalías potentes para poder prevenir los delitos", ha dicho Revilla.

El presidente cree que es un "error" mantener la justicia "al margen" de la calle y considera necesario hacer "pedagogía" para explicar a los ciudadanos "cosas en ocasiones bastante chocantes que llevan a la sorpresa".

Asimismo, ha asegurado que invertir en justicia sería "la mejor inversión que se puede hacer" puesto que traería consigo un "retorno muy positivo" y permitiría aflorar el 22% de economía sumergida que el presidente calcula que hay en estos momentos en España.

Por último, sobre la independencia del poder judicial, ha defendido que es la mayor garantía que tienen los ciudadanos frente a las "tropelías" que puedan cometer los poderes ejecutivo y legislativo.

Sin embargo, ha vuelto a rechazar la participación de los partidos políticos en la composición de determinados órganos judiciales.

"No me gusta ver la mano de los políticos en las instituciones judiciales y cada vez hay más gente a la que le gustaría que esto no fuera así", ha dicho Revilla, que ha abogado por buscar una "fórmula" alternativa a la actual.

Segarra y Revilla han inaugurado este encuentro junto al vicerrector de Internacionalización y del Campus de las Llamas de la UIMP, Eduardo Vázquez de Castro, y el director del curso, el abogado Joaquín García-Romanillos, en un acto al que también ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral.