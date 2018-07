De la Serna ve en Santamaría el "mejor cartel" para volver al Gobierno y confía en apoyo de los afiliados cántabros

El exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, cree que Soraya Sáenz de Santamaría es la "mejor opción" para presidir el PP y el "mejor cartel" que puede tener el partido para "tener opciones de Gobierno", por lo que llama a los afiliados a "pensar con la cabeza" y confía en apoyo de los de Cantabria.

Así lo ha dicho este jueves el exministro en declaraciones realizadas a los medios de comunicación antes de protagonizar un acto en apoyo a la exvicepresidenta del Gobierno en Santander, a donde Sáenz de Santamaría "no ha podido venir" en esta primera parte de la campaña para la Presidencia del PP, aunque --ha anunciado-- que si ésta llega a la fase final del proceso vendrá a Cantabria antes de las votaciones del 21 de julio.

De la Serna se ha ratificado en el apoyo que ha dado "desde el primer momento" a Sáenz de Santamaría y su candidatura "abierta" y de "unidad" que, a su juicio, ésta representa y, por ello, ha confiado en trasladar a los afiliados cántabros el "mensaje" y "cariño" de la exvicepresidenta.

El exministro entiende que hay "muchas razones" para apoyar a Sáenz de Santamaría ya que, a su juicio, primero es la que "mejor puede desempeñar" el puesto de líder de la oposición que ejercerá si es elegida como presidenta del PP y, después, considera que tiene "cualidades más que sobradas para poder llevar a cabo labores de Gobierno".

"Esto es muy importante porque estamos votando a nuestro candidato para poder sacar a Sánchez del Gobierno. Estamos votando al candidato a la Presidencia del Gobierno, no solo al candidato a la Presidencia del PP", ha dicho De la Serna.

El exministro ha afirmado que para presentar a alguien con "opciones de gobernar España es fundamental también pensar con la cabeza" y ha subrayado que, encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, señalan a Sáenz de Santamaría como la política mejor valorada por los españoles, incluso aquellos que no votan al PP.

"Es el mejor cartel que podemos tener para sumar y para tener opciones de Gobierno", ha opinado De la Serna, que ha insistido en que Sáenz de Santamaría es una persona "preparada para gobernar" que, es, según ha dicho, el "objetivo" del PP pues es un "partido de Gobierno".

LA NEUTRALIDAD DEL PP DE CANTABRIA

El acto de apoyo a Sáenz de Santamaría se ha celebrado esta tarde en el Hotel Bahía, donde se ha podido ver a varios miembros de la cúpula del PP de Cantabria, entre ellos a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y a numerosos cargos públicos, entre ellos del Ayuntamiento que el exministro gobernó: el de Santander, con la alcaldesa, Gema Igual, y el portavoz del equipo de Gobierno del PP en el Consistorio, César Díaz.

Cuestionado sobre la neutralidad que ha declarado el PP de Cantabria, su Ejecutiva, en este proceso congresual, De la Serna ha opinado que el partido, como en otros territorios, se está "comportando de manera ejemplar", dando la oportunidad a todos los candidatos.

Pese a ello, De la Serna se ha ratificado en la decisión que tomó de apoyar abiertamente a Sáenz de Santamaría porque, según ha dicho, "se siente cómodo" en esta candidatura, en la que --ha subrayado-- no se ha dicho "una palabra mala" hacia los otros aspirantes. "Aquí todos somos amigos y el único rival es Pedro Sánchez", ha dicho.

DE LA SERNA DECIDIRÁ SU FUTURO TRAS EL CONGRESO NACIONAL

Al ser preguntado si no teme si su apoyo expreso a Sáenz de Santamaría le puede perjudicar en su carrera política en caso de que ésta no resulte vencedora, De la Serna ha asegurado que "no ha cruzado ni una sola palabra" con ella en relación a su futuro.

"He hecho esto porque creo que es lo que tenía que hacer", ha dicho De la Serna, que ha asegurado que Sáenz de Santamaría es una persona a la que "quiere" y con la que se "siente cómodo".

Respecto a su futuro, De la Serna ha señalado que tomará la decisión después del día 21 de julio, una vez que pase el Congreso Nacional del partido.

"A partir de esa fecha ya veremos donde acabo", ha dicho De la Serna, que ha afirmado que, hasta ahora, "no ha tenido tiempo de reflexionar". "Cuando me iba a poner a ello me he metido en la vorágine esta de viajes en la que duermo poco y trato de colaborar todo lo que puedo", ha afirmado.

Además, ha señalado que no ha tomado una decisión aún porque es algo "importante" y algo que --ha dicho-- "no solo tiene que ver con él" sino con su entorno.