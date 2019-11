Soraya Rodríguez espera que Sánchez "no le coja el teléfono a Torra" tras las elecciones para formar gobierno

"Lo importante no es que Sánchez no le coja el teléfono a Torra a lo largo de la campaña, sino que no lo haga después para conformar una mayoría de Gobierno con sus votos", ha apuntado Rodríguez en su participación en un Encuentro Ciudadano en Santander.

En este sentido, la dirigente de la formación naranja ha lamentado que Sánchez no haya conseguido formar Gobierno y "haya llevado" a unas elecciones "que no querían los españoles" que, además, "deslegitima" tanto la política como la democracia y "coloca al país es una situación complicada".

"Desde agosto tenemos un gobierno en funciones que ha estado, pero no ha ejercido", ha señalado Rodríguez, que se ha referido a "los intentos de extorsión continua" por parte de los mismos que, con sus votos, "estaban sustentando" al Ejecutivo.

En su opinión, "un gobierno demasiado tiempo en funciones hace demasiado daño a un país", ya que se necesita "hacer políticas para avanzar y gestionar el día a día en situaciones muy complejas". "A la larga nos vamos a dar cuenta de que España va a pagar este último año y medio de inacción política en términos económicos y sociales", ha enfatizado.

HAY GENTE A LA QUE "LE INTERESA VOLVER AL BIPARTIDISMO"

Por su parte, el candidato de Cs al Congreso por Cantabria, Rubén Gómez, ha mostrado su "preocupación" porque haya gente a la que "le interesa volver al bipartidismo", o que "se replantee la importancia de defender la unidad de España".

"Los mismos de siempre van a seguir haciendo lo de siempre", ha subrayado Gómez, que ha criticado que en los últimos Presupuestos Generales del Estado el PSOE de Sánchez "daba un 10 por ciento menos a Cantabria en infraestructuras, mientras que Cataluña recibía un 10 por ciento más".

"Han pasado 40 años y Cantabria es la única comunidad autónoma en la que no hay ni un metro de alta velocidad, que está fuera del Corredor del Atlántico y tiene serias deficiencias en cercanías", ha indicado el candidato de Cs, que ha sido contundente al afirmar que "el bipartidismo no ha dejado nada y eso no va cambiar".

En este sentido, ha puesto como ejemplo lo ocurrido recientemente con las ayudas por inundaciones, un asunto en el que PRC y PSOE " prometieron que el dinero de las indemnizaciones por los daños ocasionados iba a llegar, pero lo cierto es que" no se sabe "cuánto va a llegar".

Por último, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha apuntado que "la idea de la defensa de España es esencial para Cs" y ha lamentado que tanto PP como PSOE hayan utilizado el voto de los independentistas para formar mayorías sin tener en cuenta que estos "no se conforman con nada".

"Cs nace para defender a los catalanes que estaban siendo pisoteados en España mientras el resto callaba", ha remarcado Ceruti, que, por otra parte, ha señalado que existe una intención en las encuestas, "que pretenden algo", porque Cs se ha convertido "en un partido molesto".