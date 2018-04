Sota dice que el control de Intervención sobre el SCS es permanente y "no hay nada irregular"

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, ha señalado este jueves que la Intervención ejerce un control financiero "permanente" sobre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y "en ningún caso hay nada irregular de la relevancia" de lo que ha denunciado la jefa de Contratación en un correo electrónico.

"Es mucho humo", ha dicho en referencia a las presuntas irregularidades en materia de contratación en el SCS denunciadas tanto por la funcionaria como por la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, a la que ha acusado de "dar pábulo" a la primera y de "mezclar churras con merinas".

A preguntas de los medios, Sota ha señalado que los interventores son "buenos profesionales que conocen bien la administración", y ha añadido que "muy ciegos deberían estar si no hubieran detectado algunas de las cuestiones que ahora se plantean".

"No se ha detectado nada desde el punto de vista del control financiero; si hubiera algo escandaloso se habría detectado", ha insistido Sota tras explicar que la Intervención realiza todos los años un control de los capítulos 2 y 6 del SCS.

El consejero ha anunciado que el control de este año se va a "agilizar" y ha recalcado que el servicio de Intervención tiene "una actuación transparente" que se rige por el plan anual que se publica en el Boletín Oficial de Cantabria a través de una resolución del propio interventor.

"El Gobierno lo que quiere es absoluta transparencia y así lo vamos a demostrar, porque no hay nada que ocultar", ha dicho. Ha añadido que contratar asesores externos, como hizo el SCS para analizar los proyectos de las obras del hospital Sierrallana, es "algo habitual cuando no hay personal suficiente", y ha asegurado que en este caso "no se ha detectado que se haya hecho mal, por lo menos hasta el momento".

Sota ha recalcado que a la Intervención no ha llegado ninguna denuncia ni ninguna carta, "por lo menos hasta ahora", ni de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, ni de la presidenta del PP de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, a la que ha emplazado a enviar al Gobierno los documentos que dice tener y explicar "de dónde los ha sacado".

El consejero ha restado valor a la denuncia de la alta funcionaria porque la ha realizado por correo electrónico y porque es la presidenta de la mesa de contratación del SCS, con lo cual "puede paralizar cualquier adjudicación". Y ha añadido que con 35 años de servicio, "sabe cual es el conductor reglamentario" para hacer una denuncia.

EL CORREO ELECTRÓNICO

En su escrito, la jefa de Contratación, que está próxima a jubilarse, denuncia "injerencias continuas" del subdirector de Gestión Económica, Javier González, en decisiones que la corresponden, "absoluto desprecio" a su autoridad y trato "vejatorio".

También denuncia la ocupación de su despacho por asesores externos de los que desconoce su relación con la administración, que intervienen en la valoración de las ofertas y a los que se entrega documentación contractual; la celebración de reuniones con todo tipo de empresas que después son "la base" de las propuestas contractuales; que se paralizan expedientes "sin ninguna motivación" y se recepcionan obras, servicios y suministros "sin estar listos para su entrega".

Asimismo, señala que el subdirector no le permite el acceso a expedientes de obras, ni de servicios relacionados con obras, encarga expedientes a personal estatutario sin su conocimiento, y obliga a su departamento a tramitar expedientes que se costean con presupuesto de órganos periféricos, "generando en los centros un mal ambiente que me repercute en el día a día".