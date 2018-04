Sota "no tiene ningún inconveniente" en que se cree comisión sobre sector público porque las críticas son "falsas"

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), "no tiene ningún inconveniente" en que se cree en el Parlamento de Cantabria una comisión sobre la marcha y gestión del sector público empresarial de la comunidad autónoma, como pedirán Ciudadanos (Cs) y Podemos, dado que el Gobierno "es transparente" y las acusaciones y críticas de la oposición son "falsas" y "palabrería".

Así ha contestado Sota al anuncio realizado el martes por el portavoz de Cs en el Parlamento y diputado del grupo mixto, Rubén Gómez, de que pedirá, junto a Podemos, que se creen una comisión no permante para que el Gobierno de Cantabria y los directores de las empresas públicas y fundaciones dependientes del mismo den explicaciones sobre la "falta de gestión y la nula eficiencia" del sector que, a su juicio, se desprende del informe sobre el mismo realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Sota ha opinado que las críticas de la oposición sobre el sector público "no se corresponden con la realidad" y ha opinado que hay que ser "un poco más serios y rigurosos a la hora de hacer valoraciones".

También ha hecho extensiva esta apreciación a las críticas de la portavoz de Economía del grupo parlamentario popular, Cristina Mazas, consejera del ramo en la pasada legislatura, sobre supuestos recortes en políticas de empleo, cuando, según Sota, "no es cierto". Además, ha censurado sus palabras respecto a la forma en que la comunidad ha logrado cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Respecto a las críticas de Cs sobre las empresas públicas, tildándolas de "chiringuitos", Sota considera que son "palabrería" y expresiones que quedan "muy bien como titular de prensa pero más allá no hay nada".

"Cuando se hablan de esas cosas lo que se tiene que hacer es dar datos, decir nombres y no hacer acusaciones generales que son falsas y nada tienen que ver con la realidad", ha afirmado el consejero.

Sota ha insistido en que el informe de la AIReF ha dicho que Cantabria tiene un sector público empresarial y fundacional "adecuado" a su tamaño y es la tercera comunidad autónoma que menor número de entidades públicas. "Yo creo que estos grupos esperaban un informe distinto al que ha hecho la AIREF", ha aseverado.

Y en relación a la propuesta concreta de crear una comisión, el consejero ha mostrado su disposición a que se constituya y a acudir, aunque ha recordado a Podemos y a Cs que ya hay un control parlamentario de las empresas públicas y también por parte del Consejo de Supervisión del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), órgano del que forman parte todos los grupos, entre otros actores.

"Si los grupos parlamentarios deciden que haya otra nueva comisión pues evidentemente el Gobierno en eso no tiene ningún inconveniente porque es muy transparente en este caso y en todo lo demás", ha afirmado Sota, que ha opinado que "más transparencia y control" sobre el Gobierno que hay ahora "no ha existido nunca".

También ha insistido en cuantificar en 4,4 millones de euros las pérdidas del sector público en 2017 y no en los más de 70 millones de los que habla la oposición.

Sota ha aclarado que esos más de 70 millones son la diferencia entre los ingresos y los gastos pero, a su juicio, no se puede hablar de pérdidas cuando algunas de las entidades del sector públilco prestas "servicios de no mercado", como el 112, el Servicio de Emergencias, que tiene gastos pero no ingresos.

Además, ha insistido en reivindicar que en 2017 las pérdidas de las empresas públicas se redujeron un 30% respecto al año anterior y que en lo que va de legislatura los gastos corrientes de las mismas disminuyeron un 20%. "Con lo que sí hay un control de las mismas, si no ¿cómo creen que hemos cumplido objetivo de déficit", ha aseverado el consejero.

RESPUESTA AL PP

Sota ha enlazado estas palabras con las críticas de la diputada del PP y exconsejera de Economía Cristina Mazas, que afirmó que el Gobierno de Cantabria había conseguido cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria aplicando recortes, en partidas como el Plan Besaya o las dirigidas al empleo; no pagando a proveedores y gracias a las aportaciones del Estado y al Fondo de Liquidez Autonómico del Gobierno central.

Por ello, Mazas opinó que más allá de los recortes y la morosidad con proveedores, el mérito del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) con el cumplimiento de estos objetivos era "ninguno".

"Los méritos que esta señora nos adjudique al Gobierno pues para mí no tienen ninguna credibilidad porque cuando llegamos al Gobierno esta señora acababa de ser consejera y nos dejó prácticamente en una situación tan comprometida que nos amenazaban con una intervención en nuestra comunidad", ha aseverado Sota, que considera las declaraciones de Mazas de "poco serias".

El consejero ha recordado a la oposición a que los "buenos datos" de la comunidad, por los que le han "felicitado" desde fuera de la comunidad, "no son buenos para el Gobierno" sino "para Cantabria" y demuestran que es una región "seria", con "lealtad institucional" y que ha contribuido a que las comunidades hayan cumplido el objetivo de déficit, algo que también han hecho los ayuntamientos. "Quien no ha cumplido ha sido la Administración General del Estado", ha aseverado.

Por ello, ha animado a la oposición a "no confundir a la ciudadanía" y "lanzar mensajes negativos cuando no hay ningún argumento para ello". "Si las cosas han ido bien eso es bueno para todos", ha señalado Sota, que ha subrayado que Cantabria ha crecido por encima de la media, ha cumplido los objetivos de estabilidad y ha sido la comunidad donde más ha bajado el paro en 2017.

Segúb ha dicho, esas "noticias positivas" sirven para "dar confianza" a los ciudadanos, a las empresas y fuera de la comunidad.