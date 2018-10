Toma posesión la nueva junta directiva del Colegio de Médicos, con Hernández de Sande al frente

La nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cantabria, presidida de nuevo por Javier Hernández de Sande, ha tomado posesión en un acto celebrado esta tarde en el Palacio de La Magdalena de Santander. El nuevo órgano directivo destaca por ser uno de los que más mujeres tiene, en total nueve, lo que refleja la composición del sector médico actualmente.

La nueva junta directiva está integrada por María Montserrat Matilla como vicepresidenta primera; María Jesús Cabero, vicepresidenta segunda; José Ramón Pallás, secretario; Francisco José Hernández, tesorero; Francisco Javier Carrera, vicesecretario; y las vocales Inés Hernando García, Fernando de la Torre, María Coral Montalbán, Victoria Viota, Mónica González, Verónica Nicolás, Ana Álvarez y María Obregón.

Al acto de toma de posesión han asistido la consejera de Sanidad, María Luisa Real; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el vicepresidente primero de la Organización Médica Colegial (OMC) y expresidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Tomás Cobo; los presidentes de los Colegios de Médicos de Asturias y Vizcaya, Alejandro Braña y Cosme Naveda, respectivamente, así como el director general de Cooperación, Jorge Gutiérrez, y una amplia representación de los colegios profesionales de la Comunidad y de la sociedad cántabra.

El acto comenzó con la intervención del secretario general, José Ramón Pallás, que leyó el acta de la junta electoral en donde proclamó presidente del colegio de médicos de cantabria a javier hernández de sande y a los demás miembros de la junta directiva.

Javier Hernández de Sande, que asumió la Presidencia del Colegio de Médicos de Cantabria tras la elección de Tomás Cobo como vicepresidente primero de la OMC en mayo de 2017, ha renovado su cargo de presidente al ser la única candidatura que se presentó para las elecciones colegiales, previstas para el día 10 de septiembre.

Al existir una sola lista electoral no fue necesario celebrar las elecciones, según los Estatutos del Colegio de Médicos. Esta es la cuarta vez en la historia del Colegio de Médicos de Cantabria que un presidente es elegido por aclamación de una lista electoral.

El presidente del Colegio durante su intervención se comprometió a realizar una gestión "seria, transparente, ilusionante y comprometida con los médicos cántabros".

Asimismo, destacó que los miembros de esta Junta "nos hemos unido con las ideas muy claras para representar a todos y a cada uno de los médicos de Cantabria: los jóvenes, los veteranos, los jubilados, los que ejercen en la sanidad pública y en la privada, los especialistas y los de familia, los hombres y las mujeres, los que tienen salud y los enfermos...".

"Estamos seguros de que aunque nuestras trabajos sean muy diferentes debemos estar muy unidos porque tenemos muchos intereses comunes, todos ligados a la salud de la población y al desarrollo correcto de nuestra profesión, que a veces, por desgracia, no cuenta con el entorno adecuado ni con las condiciones que necesita", ha afirmado.

Hernández de Sande solicitó la colaboración de los colegiados, "ya tanto en las iniciativas que ya existen como en nuevas iniciativas que se propongan". Porque según recalcó, "el colegio es de todos, es nuestra casa, y cuanto más equipo hagamos, mucho mejor, porque la unión hace la fuerza".

El presidente de la institución colegial se ha comprometido a "estar muy cerca de todos, de captar vuestras inquietudes y de poner en marcha acciones para solucionar los problemas que sufrimos". "La formación, la cooperación, el respaldo a los médicos enfermos y a los que sufren agresiones continuarán muy presentes en el trabajo de esta Junta Directiva. Pero también pondremos en marcha otras acciones para analizar la realidad del ejercicio de la medicina en Cantabria y mejorar las cuestiones que lo necesiten", ha señalado.

Asimismo, ha apostado por estar en contacto con las instituciones, tanto públicas como privadas, con las empresas que generan puestos de trabajo médicos, con la Organización Médica Colegial, con otros colectivos relacionados con la salud, como el Foro Sanitario al que ya pertenecemos, y luchar para evitar el intrusismo y las pseudociencias, "que tanto daño hacen en ocasiones a nuestros pacientes".

Por último, también ha hecho hincapié "en no perder el sentido humano de nuestra profesión, no podemos olvidar que los enfermos necesitan diagnósticos, tratamientos y las últimas tecnologías para curarse o mejorar, pero también nuestra humanidad y dedicación, a nosotros no nos puede sustituir una máquina, ni las consultas pueden realizarse por internet, o no deben", ha dicho.

En su intervención, la consejera de Sanidad, Luisa Real, ha ratificado el compromiso de su departamento con la mejora del sistema sanitario para hacerlo "más justo, igualitario, eficiente, con calidad y seguridad para el paciente y en todos los ámbitos, en atención primaria y hospitalaria, y en sector público y en el privado".

Una mejora en la que ha resaltado la colaboración del Colegio de Médicos de Cantabria, con quien la Consejería de Sanidad desarrolla acuerdos, proyectos y programas concretos "que se traducen en mejores servicios a sus colegiados, lo que redunda, sin duda, en una mejor atención a la ciudadanía".

Real ha citado como ejemplos de esa colaboración al Programa PAIME, la Validación Periódica Colegial, la lucha contra las agresiones a sanitarios, la colaboración en cuestiones de cooperación sanitaria internacional o la encomienda de gestión de la acreditación de actividades de la formación médica continuada al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Asimismo, la consejera de Sanidad se ha referido al "plus adicional de conocimiento sobre la realidad profesional" que aporta la nueva Junta Directiva "ya que es fiel reflejo de la progresiva feminización de la práctica asistencial de la medicina".

Por último, Real también ha tenido palabras de agradecimiento a la directiva saliente tanto por "su trabajo y la colaboración institucional" desarrollada durante su mandato.