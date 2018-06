El apoyo de Torrelavega Sí permite a PSOE-PRC aprobar de forma inicial el Plan Estratégico

Frente a estas críticas, el teniente alcalde, Javier López Estrada (PRC), ha defendido que es un "documento bueno para Torrelavega" que recoge "muchas" de las aportaciones de los grupos municipales y que "plantea retos importantes" para el horizonte 2026.

López Estrada ha repasado algunas de las medidas del Plan y ha confiado en que dentro de dos meses, cuando el Plan Estratégico vuelva al Pleno tras el periodo de información pública, se haya podido "reconciliar" y "reconducir" la situación para intentar conseguir un apoyo al documento "aún más mayoritario".

Sin embargo, ha señañlado que "siempre hay límites y líneas en políticas" que unos partidos "no pueden pasar" y "otros tampoco ceder".

Por su parte, el socialista José Otto Oyarbide también ha repasado algunas de las medidas positivas que contiene y ha afirmado que "le sorprende" que dos formaciones como ACpT y Torrelavega Puede, que defienden la participación, "pongan pegas" a que el documento inicial del Plan se apruebe para dar paso al proceso de información pública.

En este sentido, ha señalado que "cualquier partido democrático debería confiar" en que los ciudadanos, colectivos y profesionales analicen el documento y sean quienes, si el Plan Estratégico tiene "algún defecto o posibilidad de mejora", participen y realicen sus aportaciones.

También se ha quejado de que ambas formaciones usen como "prácticamente" únicos argumentos en contra la inclusión en el Plan de la implantación de la OLA, pese a que no se precisa en él si será o no de pago, y del PSIR de las Excavadas, el "leit motiv" de ambos en esta legislatura.

Precisamente, el debate de este punto se ha celebrado ante manifestantes de la Asamblea en Defensa de las Excavadas, que han acudido a la sesión con sus pancartas en contra del proyecto del parque empresarial que se pretende llevar allí a cabo.

A ACpT y a Torrelavega Puede, Oyarbide les ha dicho que "hace muhco meses" que el PSIR de las Excavadas ha dejado de ser un "tema municipal" y se ha convertido en un asunto "de interés autonómico".

En su argumentación, Torrelavega Puede ha opinado que con este Plan "nuevamente se usa una herramienta de planeamiento" de la ciudad de "forma electoralista y demagógica" y ha asegurado que el equipo de Gobierno "no tiene intención" de llevar a cabo lo que en este documento se recoge.

"Si en tres años de legislatura no han hecho nada, nada por paliar los problemás más graves del municipio, más que tirar dinero renovando aceras y asfaltando, han dejado de gastar millones por no planificar inversiones y ahora nos dicen que quieren cambiar. No nos lo creemos y lo vamos a votar en contra", ha dicho el concejal de esta formación, David Barredo.

Barredo ha criticado que en documento inicial del Plan se hable de "respeto al entorno y sostenibilidad" y luego se incluya el PSIR de Las Excavadas, que, a su juicio, lo "destroza". Así, ha opinado que una persona que es "defensor a ultranza" de este proyecto "no puede definirse como ecologista".

En la misma línea, el concejal de ACpT Iván Martínez ha culpado al equipo de Gobierno de que su partido se haya quedado fuera en el apoyo a este Plan por su "empeño" de mantener dentro del documento el PSIR de Las Excavadas y la OLA pese a que son dos propuestas que, a su juicio, "no aportan nada al Plan Estratégico". En su opinión, se han primado los "intereses de partido y personales" que los de la ciudad.

Martínez ha opinado que este Plan, "sin entrar a funcionar ya ha fracasado" porque el equipo de Gobierno no ha conseguido la unanimidad en torno al Plan que, a su juicio, se precisa para que sea un "éxito" y se garantice el compormiso de todos los partidos políticos de cumplirlo. "Ese compromiso, el equipo de Gobierno no lo ha logrado porque no lo ha querido ni buscado", ha censurado el edil, que ha insistido en que quedan fuera del 'sí' tres grupos de la oposición (ACpT, PP y Torrelavega Puede).

El edil ha opinado que Torrelavega "necesita un plan" porque, según ha dicho, el municipio "no puede estar en la improvisación constante", que ha tenido como resultado una ciudad "en decadencia", al borde de no llegar a los 50.000 habitantes y con unos niveles "terribles" de paro en comparación con el resto de de Cantabria.

Por ello, ha lamentado que el Plan, lo que debería ser "uno de los principales pilares" para construir la ciudad que se necesita, fracase desde "el minuto uno".

El PP, por su parte cree que el elaborar un Plan Estratégico para la ciudad es una tarea que "le viene grande" a un bipartito PSOE-PRC que, a su juicio, no ha tenido, ni tiene, "ni lo va a tener nunca" un proyecto de ciudad.

Los 'populares' han acusado al bipartito de "copiar" iniciativas de otros y han señalado que, aunque comparten el diagnóstico que se hizo de los problemas del municipio, no están "conformes con la forma de sanar la enfermedad" que, a su juicio, padece Torrelavega.

El único grupo de la oposición que ha apoyado la aprobación inicial del Plan ha sido Torrelavega Sí ya que cree que se ha hecho un "buen trabajo" y ha recordado que este documento "no tiene que ser" el programa electoral de un partido ni de la Corporación y ha confiado en las aportaciones durante el periodo de información pública.

El documento incluye cinco ejes estratégicos y acciones a llevar a cabo en cada uno de ellos, entre ellos crear un "polo agro ganadero"; la elaboración de un plan de reutilización de locales comerciales.

También propone construir un edificio para los conservatorios oficiales de música y danza, que sería de nueva creación; o la posibilidad de instalación de cámping en el municipio.

DESESTIMADO EL RECURSO DE REPOSICIÓN DE SNIACE

El Pleno también ha desestimado, con el voto a favor del equipo de Gobierno PSOE-PRC, ACpT y Torrelavega Puede y la abstención de PP y Torrelavega Sí, el recurso de reposición interpuesto por Sniace contra la expropiación forzosa del complejo Óscar Freire y la 'casita del Padre Coll'.

PP y Torrelavega Sí han asegurado estar a favor de la expropiación y de desestimar el recurso de Sniace pero han decidido abstenerse al no tener aún toda la documentación a su disposición y mantener una "serie de dudas" sobre el proceso, entre ellas cómo se van a valorar las inversiones hechas por el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria durante los 12 años del contrato.

"No queremos decidir sin toda la información. Si nos dan toda la información estamos totalmente de acuerdo pero sin la información no queremos decidir. Nos abstenemos", ha resumido la popular Natividad Fernández.

El portavoz municipal del PP, Ildefonso Calderón, ha opinado que "no se están haciendo las cosas bien" en este proceso, y, como ejemplo, ha señalado que la hoja de aprecio del Ayuntamiento no ha llegado "a tiempo" antes del Pleno.

Respecto a dicha hoja de aprecio, López Estrada ha explicado que "no está terminada de redactar", por lo que ha pedido disculpas.

Y ha señalado que se les dará a conocer a los portavoces de los grupos en una comisión que se ha convocado para el miércoles, 5 de julio, a las 13.00 horas.

ACpT ha pedido que en la valoración que se haga el Ayuntamiento se tenga en cuenta las inversiones del Ayuntamiento y el Gobierno regional echas en esso terrenos, que ha cifrado en unos 2 millones, y ha exigido que en lo que se pague a la empresa por la expropiación debería compensarse con las deudas que ésta mantiene con el Consistorio, algo que ha confirmado López Estrada.