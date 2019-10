La UC supera por primera vez en años el listón de los 2.000 nuevos alumnos

La Universidad de Cantabria ha superado "por primera vez" el listón de los 2.000 nuevos alumnos este curso, después de varios años quedándose en el entorno de los 1.900, lo que para el rector, Angel Pazos, demuestra que la institución académica "ha resistido bien el tsunami demográfico y la competencia".

Así lo ha señalado Pazos durante su intervención en el Foro Ser Cantabria, donde no ha querido desvelar si se presentará a la reelección porque "no es el momento", pero ha recalcado que independientemente de lo que haga, "la línea seguida vale la pena continuarla".

También ha evitado pronunciarse sobre los incidentes en universidades catalanas al ser preguntado desde el público si considera que el rector de la Pompeu Fabra debe dimitir. "No voy a entrar en el tema catalán; no tengo ningún interés en que dimita ningún compañero; por respeto solo debe decir que las universidades tienen que garantizar el cumplimiento de la ley, de sus normas y los derechos y libertades de todos", ha respondido.

Durante su intervención, el rector ha afirmado que para que las universidades públicas mejoren en calidad necesitan por una lado modificaciones normativas por parte del Gobierno central que, frente a la "rigidez" actual, permitan "una mayor flexibilidad" para ajustar los planes de estudio a las necesidades de la sociedad, y por otro lado, más financiación.

FINANCIACIÓN Y CONTRATO PROGRAMA

Pazos ha destacado que la financiación de las universidades públicas en España es "muy baja" en relación a las europeas, y aunque ha recalcado que "el esfuerzo realizado por el Gobierno de Cantabria en los últimos años ha sido claro y seguro que lo va a seguir siendo", ha defendido que es necesario el apoyo del Gobierno central en forma de campus de excelencia.

"Para ser mejores hay que tener más financiación. Mientras esa financiación no llegue no se nos puede pedir estar entre los 100 primeros de Sanghai", ha dicho el rector, tras recalcar que la colocación en ese ranking de universidades "depende claramente de la financiación".

De cara a la negociación del nuevo contrato programa con el Gobierno de Cantabria, que ya ha comenzado, Pazos ha apostado por "mantener la filosofía general" del acuerdo en vigor, en el que el Gobierno "garantiza totalmente" el pago de las nóminas y los incrementos salariales, y ha reclamado más financiación, a la vez que ha apostado por ligarla a indicadores de calidad y objetivos.

Durante su intervención, el rector ha afirmado que la búsqueda de la calidad "no está reñida, ni debe estarlo, con hacer negocio, en el sentido más limpio de la palabra negocio". "Bienvenida sea la competencia y el negocio siempre que sea de calidad", ha dicho Pazos, quien ha situado la digitalización como el reto más importante al que se enfrenta la universidad, y ha mostrado su preocupación por el "panorama preocupante que empezamos a ver" en ofertas de enseñanza on line "con muy poca calidad".

El consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, que ha acompañado a Pazos en esta edición del foro, ha compartido la "preocupación" del rector por la digitalización y ha anunciado la creación de una Cátedra de Digitalización e Innovación, que su departamento financiará con 100.000 euros. DESMONTANDO "TÓPICOS"

Durante su intervención, el rector ha tratado de desmontar con datos toda una serie de "tópicos" sobre la universidad pública española que "no son ciertos", como que es una "fábrica de parados", que es de baja calidad o cara, que hay demasiadas, que está poco internacionalizada o muy alejada de la empresa.

A la vez, ha destacado que la universidad española tiene "un papel fundamental como ascensor social", algo que "no se valora en ningún ranking". "No nos carguemos este ascensor social que en España sigue siendo imprescindible", ha dicho el rector, quien ha defendido que "calidad y exigencia no están reñidas con inclusión e igualdad".

Pazos ha dicho que "se puede ir hacia la gratuidad" de las universidades públicas pero considera que "en este momento no es muy urgente", y en caso de tomar ese camino, ha recalcado que debería hacerse "de forma gradual y compensando a la universidad".

También ha destacado que el porcentaje de parados con titulación universitaria en España es muy inferior a la media europea y ha reivindicado que las universidades españolas crean empleo. Según ha asegurado, en concreto la UC genera "alrededor de 400 empleos" que no son pagados por el Gobierno, sino por empresas a través de convenios, por fondos europeos o proyectos competitivos estatales.