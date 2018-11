UGAM-COAG apoya la modificación de la Ley de Caza pero "no se cree" que vaya a aprobarse esta legislatura

UGAM-COAG apoya la modificación de la Ley de Caza de Cantabria aprobada por el Gobierno PRC-PSOE para que la Administración regional pueda pagar los daños del lobo en todo el territorio pero "no se cree" que vaya a poder aprobarse en esta legislatura en el Parlamento por la minoría del Ejecutivo en esta Cámara y porque "no hay tiempo" antes de las elecciones autonómicas.

"Al Parlamento le quedan dos telediarios", ha afirmado en rueda de prensa el secretario general del sindicato agrario, Gaspar Anabitarte, quien, además, teme que si la modificación legislativa saliera adelante, sea impugnada por los tribunales por las organizaciones ecologistas.

Dado que UGAM-COAG no cree que se vaya a aprobar la modificación de la Ley de Caza en esta legislatura, ha señalado que de cara a las elecciones instarán a todos los partidos que se presenten a que se pronuncien sobre el Plan de Gestión del Lobo y, una vez que se conforme el nuevo Gobierno de Cantabria, para que aprueben "a la mayor brevedad" dicho plan.

Anabitarte reclama que se apruebe el Plan del Lobo que se acordó "prácticamente por unanimidad" en 2016 en el marco de la Mesa del Lobo y que, posteriormente, el Gobierno "abortó" por, según ha dicho, "presiones".

En dicho Plan, el lobo pasaba a ser especie no cinegética, esto es, que no se puede cazar, pero posteriormente el Gobierno de Cantabria anunció que, finalmente, mantendría a esta especie como cinegética pero modificaría la Ley de Caza para poder hacerse cargo de los daños que genere en todo el territorio de la comunidad, y no solo en la Reserva Regional de Saja como ahora. En el resto, quienes deben pagar los daños son los propietarios del coto en el que el lobo los cause.

Respecto al estatus del lobo, Anabitarte ha aclarado que a UGAM-COAG, en principio, le es "indiferente" que sea cinegética o no cinegética, y ha aclarado que lo que quiere el sindicato es un control de la población de la especie que sea "eficaz" y un "cuerpo económico que cubra las espaldas" a unos ganaderos que, según ha dicho, se están yendo "a la ruina".

Junto a Anabitarte, ha estado en la rueda de prensa Rafael Ruiz, miembro de la Ejecutiva de UGA-COAG y ganadero de ovino y caprino de Bejes (Cillorigo de Liébana) afectado por los daños del lobo en su ganado. De hecho, ha asegurado que en los últimos 20 años, ha tenido unas 2.000 bajas en su ganado por el lobo -unas 100 al año--, de las que, según ha asegurado, se le han pagado "el 1 por ciento".

Ruiz ha señalado que el problema del lobo está creciendo "a pasos agigantados" en los últimos 20 años y ha afirmado que "los que mantienen" a esta especie son los ganaderos, con sus animales. "Estamos manteniendo un capricho que nos damos como país, pero le estamos manteniendo unos pocos, unos pocos que estamos en grave peligro de extinción", ha advertido este ganadero.

Este ganadero ha lamentado que "la solución no viene de ninguna parte", tampoco de los políticos que, a su juicio, han generado más problemas y han "polarizado" a las partes. Respecto a la situación actual y las declaraciones de los representantes de estos partidos sobre este problema, ha opinado que los políticos están "escenificando" ya la campaña electoral.

De hecho, ha opinado que si los políticos "no han sido capaces" de solucionar el problema, es "mejor" que les hubieran "sacado" (a los ganaderos) de la agenda política.