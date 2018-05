UGT y CCOO piden la mediación del Gobierno para "desbloquear" la negociación del convenio de hospitales privados

En un comunicado conjunto, los sindicatos explican que desde que expiró la vigencia del anterior convenio, al término del año pasado, se han celebrado tres reuniones de negociación "totalmente infructuosas" porque la patronal alega que no puede actualizar el convenio porque no se ha alcanzado un acuerdo de los precios públicos para plazas concertadas, lo que, a su juicio, "no deja de ser una excusa".

UGT y CCOO critican que, después de cinco meses de negociación, los dirigentes de los dos hospitales privados de Cantabria "ni siquiera" les han han respondido a la plataforma de reivindicaciones que presentaron para el nuevo convenio colectivo, lo que, sostienen, "reafirma su estrategia de mantener paralizada la negociación".

Los dos sindicatos prevén la convocatoria de asambleas informativas en los dos centros hospitalarios para debatir con los trabajadores afectados las medidas a adoptar si se mantiene la actual situación de "bloqueo" en la negociación.