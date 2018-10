UGT y CCOO anuncian movilizaciones en el sector del metal hasta que el convenio incluya las subrogaciones

Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado hoy la convocatoria de movilizaciones, incluidas huelgas, en el sector del metal, donde representan al 90% de sus 20.000 trabajadores, hasta que no se firme el convenio colectivo tal como quedó recogido en el acta de la reunión con la patronal, Pymetal, el 25 de septiembre, es decir, incluyendo una cláusula de subrogación para el 100% de los trabajadores.

Según UGT y CCOO, la patronal ha modificado posteriormente, en el acuerdo escrito que ha trasladado de la reunión con los sindicatos, la cláusula de subrogación que presentaron éstos, de forma que solo afecta al 50% de los trabajadores y con determinadas condiciones.

Algo que los sindicatos no están dispuestos a aceptar y que no entienden porque, según han afirmado hoy en rueda de prensa, la subrogación total "beneficia a los trabajadores pero también a las empresas", puesto que da estabilidad a ambos y evitaría cierres, como ya se están produciendo en algunos casos.

La subrogación es el único punto de desencuentro entre patronal y sindicatos, que deberían haber suscrito el convenio colectivo el pasado 8 de octubre, pero que los segundos no rubricarán hasta no alcanzar su objetivo porque "creemos que la cláusula de subrogación, en este momento, puede dar estabilidad a las empresas y los trabajadores".

Así lo han dicho los secretarios de Acción Sindical de UGT, Carlos Meneses, y de CCOO, César Conde, quienes han anunciado la celebración de asambleas comarcales desde el 26 de octubre, una manifestación el 11 de noviembre en Santander (Numancia-Plaza Porticada, a las 12 horas) y el 16 de noviembre, una asamblea conjunta de delegados previa a tres días de huelga programados los días 20, 22 y 27 de noviembre.

"Estamos de acuerdo con el preacuerdo que se alcanzó el pasado 25 de septiembre y si Pymetal respeta lo que se acordó en su momento con la subrogación, no tendremos problemas en firmar el nuevo convenio colectivo", ha asegurado Meneses, quien ha recordado que todas las actas de las reuniones de negociación confirman que "la patronal lo cambió todo a última hora y planteó una nueva cláusula de subrogación con casos inaceptables y que en ningún momento se llegaron a proponer durante dos años de negociaciones".

En este sentido, el responsable regional de Acción Sindical de UGT-FICA ha afirmado que "durante toda la negociación la patronal ha sabido perfectamente qué planteábamos los sindicatos en la subrogación y hasta después de alcanzarse el preacuerdo parecían tenerlo claro", tras reiterar que "lo que propone ahora la patronal es del todo inaceptable".

Según Meneses se ha pasado de una cláusula de subrogación para el 100% de las plantillas de contratas y subcontratas a un planteamiento de la patronal que "excluye a la gran mayoría" de los trabajadores afectados porque Pymetal "quiere excluir del acuerdo a los de numerosas empresas", incluidas las de menos de 10 trabajadores, a determinadas categorías profesionales y limitar al máximo la subrogación con requisitos de antigüedad de entre uno y dos años.

"No es admisible que haya trabajadores que se puedan subrogar y otros no en un mismo sector y, de hecho, una cláusula así no la hay en ningún otro sector ni en ninguno de los convenios colectivos del metal que tienen integrada la subrogación", ha asegurado Meneses, tras recordar que en el convenio de la limpieza o en el de la seguridad privada, la subrogación es para todos los trabajadores.

Por su parte, el responsable regional de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO ha explicado que con las movilizaciones se trata de convencer a la patronal que lo que ha hecho es "un ataque directo a la línea de flotación de la negociación colectiva".

"Si Pymetal hubiera respetado el principio de acuerdo, el nuevo convenio colectivo hubiera sido aceptado en las asambleas de trabajadores por amplia mayoría pero después de los cambios que hicieron en la cláusula de subrogación, está claro que ahora es rechazado masivamente", ha subrayado Conde, para quien se ha pasado "de un 98% de aceptación a un 100% de rechazo" del convenio.

En este sentido ha advertido de que los sindicatos no van a "permitir este tipo de juegos" y no renunciarán "bajo ningún concepto" a una subrogación "especialmente importante en un sector como el del metal porque nos permitiría generar estabilidad para las contratas y subcontratas".

"En lo salarial estamos de acuerdo pero un convenio es un todo y no vale únicamente una parte de él", ha expuesto Conde, tras matizar que "durante la crisis se han perdido más derechos que salario, y por eso, no podemos renunciar a lo pactado en su momento en el preacuerdo".