UGT asegura que no va a "cambiar su hoja de ruta" por el cambio de gobierno

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha afirmado hoy que el cambio de gobierno no va a hacer al sindicato "cambiar la hoja de ruta en absoluto", si bien ha reconocido que "no es de recibo" continuar con los planes de promover una huelga general para septiembre.

"No vamos a cambiar la hoja de ruta en absoluto, la vamos a mantener, al PSOE le vamos a pedir lo mismo", ha subrayado Carmona, quien ha señalado no cambiaron su hoja de ruta con el PP y "no lo vamos a hacer ni con el PSOE ni con cualquier partido que llegue al Gobierno".

A la vez, el líder de UGT en Cantabria ha destacado la necesidad de "aprender de los errores" del anterior gobierno. En esa línea, ha afirmado que los casos de corrupción en el PP, aún siendo muy graves, no le habrían llevado a la situación actual sino fuera porque a ello se ha unido la "falta de diálogo" y su "forma totalitaria de utilizar la política".

Ha añadido que el PSOE "parece apuntar disposición a negociar" temas como la reforma laboral, las pensiones, Cataluña y la 'ley mordaza', "cuatro puntos que son inmediatos" y que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "tendrá que afrontar". "Tendrán dificultades, porque los números en el Parlamento son los que son, pero eso no nos va a hacer cambiar la hoja de ruta", ha subrayado.

El sindicalista ha realizado estas afirmaciones en la rueda de prensa previa al comité regional de UGT, el cuarto de su mandato que llega ahora al ecuador.

Carmona ha señalado que el comité llega en un contexto de recuperación económica; de aumento de la "presión en la calle", que en su opinión es el camino correcto a seguir para recuperar derechos; en una situación "inesperada" de cambio de gobierno que "nadie preveía"; y en "plena negociación" del acuerdo estatal de negociación colectiva.

Carmona ha explicado que ha habido "cierto acercamiento" en la negociación, por lo que los sindicatos han decidido dar un "respiro" y desconvocar la manifestación del día 16. "Parece ser que se asumirá la reivindicación del salario de 1.000 euros en 14 mensualidades, una subida del 2% y alguna variable añadida; se verá a lo largo de la próxima semana si se firma el preacuerdo", ha explicado el sindicalista, quien ha anunciado que UGT hará asambleas y lo someterá a consulta entre sus delegados.

Según ha explicado, en el comité regional se abordará también la prevención de riesgos laborales, un ámbito en el que muchas empresas "han abandonado las buenas prácticas" durante la crisis; así como las nuevas formas de trabajo, porque "no se puede hacer el mismo sindicalismo que hace 20, 30 años, hay que afrontar una nueva etapa con nuevas ideas", ha dicho.

CONCERTACIÓN SOCIAL EN CANTABRIA

Por lo que se refiere a Cantabria, se ha mostrado "muy contento" con el "impulso especial" que está tomando la mesa de patrón de crecimiento de la Concertación regional, a raíz de la participación de Cantabria en un proyecto piloto con otras diez regiones europeas.

Asimismo, ha destacado que en este foro se está abriendo un espacio común en el que se está pidiendo a las consejerías que trasladen su estrategia para los próximos años, algo que UGT viene defendiendo desde hace tiempo, ha dicho Carmona, porque las Consejerías no pueden funcionar como "vasos estancos" sino que deben ser "vasos comunicantes".

NUEVO DELEGADO DEL GOBIERNO

Preguntado sobre el nombramiento como delegado del Gobierno del secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia, Pablo Zuloaga, ha mostrado su respeto a la decisión, y en relación a las críticas de los partidos de la oposición, ha recalcado que "lo que interesa es que desarrolle el cargo con normalidad, de una forma no partidista y equidistante".

Ha añadido que puesto que va a ser candidato, el nombramiento puede responder al objetivo de "conocer un poco más las instituciones", o bien "entablar una mejor comunicación con Madrid".

En todo caso, "no me queda otra cosa que respetarlo, y si mañana lo hace mal lo criticaremos, como con cualquier otra cosa que no nos parece adecuada", ha concluido.