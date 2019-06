UGT ve "buena manera" de iniciar la legislatura que Revilla llame a sindicatos y confía en que corrija "errores pasados"

UGT considera "buena manera" de comenzar la legislatura que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), haya decidido que una de sus primeras medidas será llamar con los sindicatos para avanzar en la concertación social y espera que en esta nueva etapa el Ejecutivo PRC-PSOE corrija algunos "errores" del pasado.

Así ha valorado este viernes el secretario de UGT Cantabria, Mariano Carmona, el anuncio de Revilla en el debate de investidura de que "lo primero" que hará será llamar "en 15 días" a los sindicatos y a la patronal para comunicarles su disposición a "colaborar" y pedirles opinión sobre proyectos e iniciativas que se pueden llevar a cabo para favorecer el crecimiento económico, el empleo o la mejora de las condiciones de trabajo.

A preguntas de la prensa en una rueda de prensa de Carmona con motivo de la celebración este viernes del VI Comité Regional del sindicato, ha opinado que si la intención de Revilla de trabajar en colaboración con los sindicatos es "seria", como cree que es, "los frutos para Cantabria serán importantes".

COORDINACIÓN ENTRE CONSEJERÍAS Y POLÍTICAS COMPLEMENTARIAS

De cara a esta nueva etapa, ha opinado que es "muy importante" que las diferentes consejerías del nuevo bipartito regional no funcionen "de manera estanca" sino que trabajen "de forma coordinada" y que se "complementen" las distintas políticas del Gobierno en distintos ámbitos. "El conjunto del Gobierno se tienen que comunicar", ha dicho.

El líder de UGT ha opinado que "todos" deben trabajar con los "mismos objetivos". "Y los objetivos no pueden ser a ver quién acapara más minutos de prensa o a ver quién tiene la noticia más espectacular para la semana siguiente o la más rimbombante".

El secretario general de UGT se ha mostrado consciente también de que los "grandes proyectos necesitan "discreción, sigilo" y "de horas de despacho".

"Yo creo que todos hemos aprendido del pasado y tenemos que trabajar en la misma dirección. No es momento de recriminarnos, es momento de sentarnos en la mesa y aportar trabajo", ha opinado Carmona, que asegura que su sindicato tiene "mucho trabajo elaborado sobre cuáles son las necesidades de Cantabria".

LAS PROPUESTAS DE UGT

También Carmona ha valorado de forma positiva que Revilla se plantee como uno de los retos para la nueva legislatura elevar en torno a dos puntos porcentuales el PIB de la industria hasta situarlo en el 23,5% (ahora está en el 21,6%). "Subir el PIB nadie va a decir que está mal, es una buena idea. Si él lo dice será que se podrá", ha añadido.

Como idea, Carmona ha opinado que una buena iniciativa podría ser que el Gobierno de Cantabria se reuniera con las "10 o 12 empresas" más relevantes de la comunidad para conocer cuáles son sus necesidades y proyectos se pueden poner en común algo que podría dar resultados "a corto plazo".

Además, el líder de UGT ha abogado por políticas de Gobierno vinculadas a prestar un asesoramiento directo a las empresas del sector primario de las necesidades sin centrarse únicamente en las subvenciones.

También ha planteado para Cantabria el posible desarrollo de una industria de transformación de lo que aquí se elabore y una posterior distribución a los mercados europeos. Además, apuesta por el desarrollo de los recurso marítimos y eólicos.

Y es que Carmona considera que uno de los objetivos de esta nueva etapa en Cantabria debe ser buscar el "equilibrio" entre los sectores productivos, aunque sabe que las "cosas no cambian de la noche a la mañana".

"Esto no es una tortilla francesa que la podamos dar la vuelta. Habrá que ir cambiando lo más rápidamente posible pero esto no es un tema fácil. Todos sabemos que muchas veces las necesidades de las personas no son atendidas con la celeridad adecuada por los gobiernos de turno y nuestra obligación es reivindicarlo y pedirlo", ha apostillado.

Carmona ha señalado que todo ello necesita de "trabajo" y de "coordinación" entre las consejerías y empresas públicas del Gobierno como Sodercan, que ahora volverá a estar en la Consejería de Industria.

También cree que se debe buscar, desde la "transversalidad", una "Cantabria que esté bien comunicada con infraestructuras y sistemas de comunicación adecuados".

En otro orden de cosas, y coincidiendo con la celebración esta semana en Cantabria de los actos del Día del Orgullo LGTBI, Carmona ha reclamado una ley que garantice la igualdad de todas las personas.

A nivel sindical tanto a nivel autonómico como nacional, Carmona ha anunciado que UGT mantendrá las mismas reivindicaciones ante el nuevo Ejecutivo, en el que cambiarán algunos integrantes pero se mantiene el mismo signo político (PRC-PSOE).

"No vamos a cambiar la hoja de ruta esté en el Gobierno quien esté", ha dicho Carmona en referencia no sólo al de Cantabria sino al que surja en España tras las últimas elecciones generales, de cuyos resultados dijo está "contento" por la participación y que la mayoría de la gente se haya decantado por opciones "progresistas".

"Vamos a seguir exigiendo la derogación de la reforma laboral, al menos en sus aspectos más lesivos porque no se puede negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores desde la desventaja de una de las partes de esa negociación; seguiremos reivindicando salarios y condiciones de vida dignos o un cambio de modelo productivo más que necesario y urgente", precisó el sindicalista.

Carmona añadió a los principales objetivos de su sindicato "un sistema público de pensiones digno y sostenible, medidas de choque para frenar una siniestralidad laboral creciente e "inasumible" y un progresivo aumento del salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta que ya se ha firmado uno de 1.000 euros para 2020 que exigiremos que se cumpla".

El secretario general de UGT en Cantabria también ha aludido a dos retos fundamentales tanto en el país como en la región, que debe ser "encontrar las herramientas necesarias para que las personas puedan acceder a la energía y a la vivienda en condiciones dignas".

A nivel sindical, considera que UGT también debe trabajar para atender las "necesidades" actuales de los trabajadores en el "nuevo mercado laboral".