Ultimatum de Cs al PP para que esta tarde diga "sí o no": "No hemos venido a hacer un David González"

Así lo han indicado tras la reunión que ambos partidos han mantenido, dentro de la ronda de negociaciones iniciada en el Ayuntamiento, el concejal electo y candidato de Cs a la Alcaldía, Javier Ceruti, y la regidora en funciones y aspirante a la reelección, Gema Igual, que se han entrevistado acompañados de sus equipos durante casi una hora y media.

Al término del encuentro -el cuarto que tienen-, el portavoz de la formación liberal ha salido con la "sensación" de que el PP "no ha entendido la situación": "no hemos venido aquí a hacer un David González", ha advertido, en alusión al edil que a mitad de la legislatura pasada abandonó Cs pero mantuvo su acta y como no adscrito apoyó los proyectos del PP.

Así, aunque no se han cerrado las negociaciones, Ceruti ha hablado de "notables diferencias" entre su partido y el que era su "socio preferente", sobre todo en lo que se refiere a la futura participación de los naranjas en el equipo de gobierno.

Se trata de un aspecto clave para ellos, para poder "controlar" la ejecución de un programa en el que están "casi totalmente de acuerdo"; al "99 por ciento" según ha cifrado Igual, que ha admitido que se encuentra ante una "difícil tesitura": decir sí a todo o perder el gobierno de la ciudad, ha planteado.

A la espera de la respuesta que esta tarde tiene que darles el PP, Cs mantiene el resto de líneas de negociación iniciadas, con PSOE y PRC, por lo que al estar todos los escenarios abiertos, tanto Ceruti como Igual han declinado hablar de cargos concretos en liza. "Negociaciones abiertas, discreción absoluta", ha zanjado la alcaldesa.

Lo que sí ha asegurado es que los 'populares' son partidarios de una representatividad "justa" e incluso "generosa", pues son conscientes de que Ciudadanos tiene la llave de gobierno y puede pactar con otras fuerzas.

(Habrá ampliación)